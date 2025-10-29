سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس از ماندن کریم باقری و پپه لوسادا در ترکیب کادر فنی اوسمار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اوسمار که به عنوان سرمربی جدید پرسپولیس انتخاب شده،امروز با ۲ دستیار خود به تهران آمده و قرار است دستیار سوم او هم با چند روز تاخیر وارد تهران شود.

طبق اعلام پیمان حدادی سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس،کریم باقری وپپه لوسادا مربی بدنساز اسپانیایی سرخپوشان در کادر فنی اوسمار حضور دارند و این مربی این ۲ نفر را برای ادامه همکاری خواسته است.

البته اوسمار در خصوص سایر دستیاران وحید هاشمیان هم گفته که به اینجا می‌آید و صحبت می‌کند. این مربی قرار هست بعد از بازی با استقلال خوزستان و فیفا دی نظر خود را در مورد بقیه مربیان بگوید.