دروازه بان اسبق تیم فوتبال پرسپولیس می‌گوید که من به رضا درویش گفتم که سرمربیگری هاشمیان زود است، اما او اشتباه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بهروز سلطانی دروازه بان اسبق تیم فوتبال پرسپولیس درباره عملکرد پیام نیازمند در درون دروازه اظهار کرد: همه پیشکسوتان از اول سال از مدیران و کادر فنی پرسپولیس حمایت کردند. باشگاه پرسپولیس ۳ گلر پیشکسوت دارد اما از نظر آنها برای آوردن دروازه بان استفاده نمی کند. باشگاه پرسپولیس میلیاردها تومان برای من خرج کرده است، اما من دارم یک تیم دیگر را تمرین می دهم. من با تمام گلرهای خوب فوتبال ایران از جمله حسینی و گوهری در ارتباط هستم و هر حرکتی که انجام می دهند از من می پرسند خوب است یا نه! اما من از کار بیرانوند خوشم نیامد و او هر چیزی دارد از باشگاه پرسپولیس دارد. به هر حال باشگاه پرسپولیس چیزی به من نداده است، اما عرق و تعصب به این تیم را دارم. اما بیرانوند برای ۵ هزار تومان پول بیشتر  به تراکتور رفت و به نظرم به جایی هم نمی رسد. هر بازی که بیرانوند حضور داشته باشد، هوادار علیه اش شعار می دهد. 
 
او افزود: وقتی باشگاه پرسپولیس پیام نیازمند را جذب کرد ، از ما پیشکسوتان در موردش سوال نپرسید.البته او گلر خوبی هست و من فکر می کنم یکی از گلرهای خوب پرسپولیس می شود.
 
سلطانی بیان کرد: هاشمیان یکی از اسطوره های فوتبال مملکت است. به اعتقاد من ایشان باید به ایران می آمد و شرایط مربیگری، جو فوتبال ایران و مافیا را می دید و بعد به پرسپولیس می آمد. او انسان سالم هست، اما تجربه مربیگری کم داشت. من به رضا درویش گفتم که هاشمیان را نیاورد چون هنوز زود است که سرمربی پرسپولیس شود. درویش اشتباه کرد. باشگاه های استقلال و پرسپولیس باید مربی خارجی داشته باشند. الان من سرمربی پرسپولیس شوم، مربی ایرانی دیگر دلخور می شود. 

او درباره اینکه هر مربی خارجی نمی تواند در سرخابی ها موفق باشد، گفت: کاملا درست می گویید . مربیان بزرگ دنیا هم شکست می خورند و به پیروزی نمی رسند. شماالان ببینید اوسمار که به پرسپولیس بیاید، یکی ازبهانه هایش این است که من تیم را نبستم.

سلطانی درباره اینکه انتخاب اوسمار برای سرمربیگری پرسپولیس درست بود، گفت: نمی توانم پیش بینی کنم. به نظرم حدادی مدیرعامل باشگاه باشد، بهتر از این است که یک نفر را از لپ لپ در بیاوریم. حدادی مدیر جوانی هست  و دارد کارش را می کند. درست است ورزشی نیست،اما مدیریت درستی دارد . قرار شد هر ماه با پیشکسوتان جلسه بگذارد و نظرات پیشکسوتان را به هیئت مدیره انتقال بدهد. 
 
او افزود: درویش زحمت کشیده است و این نیست که درویش از باشگاه رفته است و من بد او را بگویم. درویش به من خوبی نکرده است، اما از او تشکر می کنم. درویش من را به عنوان استعداد یاب به باشگاه پرسپولیس نیاورد و فرد دیگری من را به این باشگاه آورد.
 
سلطانی گفت: مدیر عامل جدید برای باشگاه پرسپولیس بیاورند باید از اول شروع کند. به نظرم با همین حدادی ادامه بدهند،  خوب است و افکار خوبی دارد. او مدیر جوانی هست و می تواند مدیریت باشگاه را به خوبی انجام بدهد. جلسه ای بین پیشکسوتان و حدادی سرپرست باشگاه امروز برگزار شد و من به عنوان نماینده پیشکسوتان در این جلسه حضور یافتم .
 
دروازه بان اسبق باشگاه پرسپولیس گفت:  وقتی پرسپولیس می‌بازد، مردم فکر می‌کنند من گلری کرده‌ام! اوسمار حق دارد بگوید تیم را نبسته است. به نظرم افکار  حدادی برای مدیرعاملی خوب است. ایراد درویش این بود جلسه نمی‌گذاشت.  حدادی جوان لایقی است و بهتر از این است که یک نفر را از کارخانه بیاوریم و اینجا بگذاریم. حدادی، گرشاسبی و نژادفلاح خوب هستند، اما  در حال حاضر  حدادی در باشگاه پرسپولیس حضور دارد. طاهری را از کارخانه دیزل به پرسپولیس آوردند و به عنوان مدیرعامل انتخاب کردند. 
برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، وحید هاشمیان
خبرهای مرتبط
از چالش جدید اوسمار تا سرمربی جدید یوونتوس + فیلم
برنامه محوری دوای درد پرسپولیس/ رفوزه‌ها دندان تیز نکنند
تبعات فسخ یک طرفه پرسپولیس با هاشمیان از زبان نصیرزاده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۳ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
ولی بعضی از اعضاء هیئت مدیره را از لپ لپ در آوردند !!!!
۱
۰
پاسخ دادن
مرگ مغزی صابر کاظمی تایید شد
پایان روز هفتم بازی‌های آسیایی جوانان/ ایران در رده چهارم جدول توزیع مدال + عکس
جوانان والیبال ایران بر بام آسیا ایستادند
دختران والیبال ایران طلایی شدند
قهرمانی دختران فوتسالیست ایرانی در قاره کهن
یوونتوس با برد به استقبال اسپالتی رفت/ رم همچنان چسبیده به صدر + فیلم
مرتضی حاج ملامحمدی به مدال طلا دست یافت + فیلم
سلام نظامی دختران فوتسالیست به سرود ملی ایران + فیلم
باقری: من و همکارانم درباره بازی با تراکتور تصمیم می‌گیریم
مدال برنز به بهنود نصرتی رسید
آخرین اخبار
یوونتوس با برد به استقبال اسپالتی رفت/ رم همچنان چسبیده به صدر + فیلم
پایان روز هفتم بازی‌های آسیایی جوانان/ ایران در رده چهارم جدول توزیع مدال + عکس
باقری: من و همکارانم درباره بازی با تراکتور تصمیم می‌گیریم
مدال برنز به بهنود نصرتی رسید
بازی‌های آسیایی جوانان؛ بُرد درخشان پدیده تنیس‌روی میز ایران و قطعی شدن مدال برنز
قهرمانی دختران فوتسالیست ایرانی در قاره کهن
پیام تبریک وزیر ورزش و جوانان به تیم‌های ملی دختران و پسران والیبال ایران
لیست نهایی شاگردان شمسایی اعزامی به عربستان
پایان کار نمایندگان کشتی آزاد ایران با کسب مدال‌های رنگارنگ در بازی‌های آسیایی جوانان
مرگ مغزی صابر کاظمی تایید شد
دومین برد تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران در مسابقات جهانی
دختران والیبال ایران طلایی شدند
برگزاری جلسه هیأت رئیسه انجمن کرلینگ فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی
سلام نظامی دختران فوتسالیست به سرود ملی ایران + فیلم
عادل غلامی: افتخارآفرینی در عرصه ورزش یکی از رسالت‌های ما است + فیلم
مرتضی حاج ملامحمدی به مدال طلا دست یافت + فیلم
جوانان والیبال ایران بر بام آسیا ایستادند
مدال طلای جودو بر گردن دختر ایران
تاریخ‌سازی بنیامین فرجی با قطعی کردن مدال بازی‌های آسیایی جوانان + فیلم
اوسمار با پرسپولیس به تبریز رفت؛ معارفه سرمربی جدید در جمع بازیکنان
بررسی عملکرد فدراسیون اسکیت در مجمع عمومی؛ موفقیت‌ها باید استمرار داشته باشد
از جریمه سنگین استقلال تا تمجید ویژه از مهدی طارمی + فیلم
نتیجه دلار‌های نفتی/ صعود عربستان و قطر به جام جهانی زیر سوال رفت
تیم «پرهام مقصودلو» قهرمان جام باشگاه‌های اروپا شد
انگیزه بالای تیم ملی فوتسال برای قهرمانی در ریاض با انگیزه انتقام
طلسم‌شکنی تکواندوکار جوان؛ زندی ایران را پس از ۱۰ سال صاحب طلا کرد
شب تاریخی اسب دوانی ایران در فرانسه/ پیست تولوز در تصرف تی اس ویسما و نرسی د!
حاشیه‌های ترامپ و افزایش نگرانی‌ها بابت برگزاری جام جهانی در آمریکا + فیلم
نتایج ایران در هفتمین روز از بازی‌های آسیایی۲۰۲۵ بحرین/ ۲ مدال برنز دختر وزنه‌بردار ایران
هافبک جنجالی به ترکیب استقلال باز می‌گردد