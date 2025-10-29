سلطانی بیان کرد: هاشمیان یکی از اسطوره های فوتبال مملکت است. به اعتقاد من ایشان باید به ایران می آمد و شرایط مربیگری، جو فوتبال ایران و مافیا را می دید و بعد به پرسپولیس می آمد. او انسان سالم هست، اما تجربه مربیگری کم داشت. من به رضا درویش گفتم که هاشمیان را نیاورد چون هنوز زود است که سرمربی پرسپولیس شود. درویش اشتباه کرد. باشگاه های استقلال و پرسپولیس باید مربی خارجی داشته باشند. الان من سرمربی پرسپولیس شوم، مربی ایرانی دیگر دلخور می شود.



او درباره اینکه هر مربی خارجی نمی تواند در سرخابی ها موفق باشد، گفت: کاملا درست می گویید . مربیان بزرگ دنیا هم شکست می خورند و به پیروزی نمی رسند. شماالان ببینید اوسمار که به پرسپولیس بیاید، یکی ازبهانه هایش این است که من تیم را نبستم.



سلطانی درباره اینکه انتخاب اوسمار برای سرمربیگری پرسپولیس درست بود، گفت: نمی توانم پیش بینی کنم. به نظرم حدادی مدیرعامل باشگاه باشد، بهتر از این است که یک نفر را از لپ لپ در بیاوریم. حدادی مدیر جوانی هست و دارد کارش را می کند. درست است ورزشی نیست،اما مدیریت درستی دارد . قرار شد هر ماه با پیشکسوتان جلسه بگذارد و نظرات پیشکسوتان را به هیئت مدیره انتقال بدهد.