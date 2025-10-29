روزنامه‌های امروز به موضوعاتی نظیر لزوم حذف یارانه دهک‌های پردرآمد جامعه پرداخته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکو‌ دور برگردان تحریم، لزوم حذف یارانه بگیران بی‌نیاز، سیگنال آتش‌بس تجاری چین و آمریکا و صلح قلابی بخشی از تیتر امروز روزنامه‌های کشور است.

 

جام جم

همشهری

اعتماد

قدس

خراسان

کیهان

جمهوری اسلامی

جوان

فرهیختگان

صبح نو

وطن امروز

رسالت

سازندگی

آرمان امروز

آرمان ملی

دنیای اقتصاد

ایران

ابتکار

مردم سالاری

ایران ورزشی

فرهيختگان ورزشی

 

برچسب ها: روزنامه ها ، صفحه نخست روزنامه ها
خبرهای مرتبط
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۵ آبان
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۴ آبان
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۶ آبان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های امنیتی ایران و ترکیه
پزشکیان: دولت به دنبال راه‌حل‌های جامع برای مقابله با کم‌آبی است
محکومیت تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کوبا
محکومیت شدید حملات رژیم صهیونیستی و کشتار فلسطینیان در غزه
وزیر کشور: سیاست قطعی ایران، توسعه روابط با همسایگان است
بقائی: ایران و اندونزی مصمم به ارتقای همکاری‌های دوجانبه هستند
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۸ آبان
آخرین اخبار
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۸ آبان
امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های امنیتی ایران و ترکیه
پزشکیان: دولت به دنبال راه‌حل‌های جامع برای مقابله با کم‌آبی است
محکومیت تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کوبا
محکومیت شدید حملات رژیم صهیونیستی و کشتار فلسطینیان در غزه
وزیر کشور: سیاست قطعی ایران، توسعه روابط با همسایگان است
بقائی: ایران و اندونزی مصمم به ارتقای همکاری‌های دوجانبه هستند
مجمع تشخیص لایحه همکاری حمل‌ونقل ریلی ایران و ترکیه را به مصلحت دانست
فرصت یک هفته‌ای پزشکیان به دو دانشگاه برای ارائه برنامه عملیاتی
دستگاه‌ها ضمن توجه به وضعیت کارکنان، بر اساس عملکرد حقوق و پاداش پرداخت کنند
پیام تبریک پزشکیان به به اردوغان به مناسبت روز ملی ترکیه
مهاجرانی: همه مراقب باشند به وحدت آسیبی وارد نشود
قائم‌پناه: رئیس‌جمهوری بر پرداخت بودجه بر اساس عملکرد تاکید دارد
پزشکیان: پرستاران در خط مقدم مبارزه با بیماری‌ها و حفظ سلامت جامعه هستند
تمجید لاریجانی از نوآوری در نام‌گذاری ایستگاه مترو مریم مقدس (س)
عارف مطرح کرد: لزوم تجدیدنظر در اداره دانشگاه‌ها
تاکید غریب‌آبادی بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های استانی در دو سوی مرز ایران و افغانستان
اصلاح طرح فهرست قوانین نامعتبر در حوزه ایثارگران در مجلس
تشکر وزیر امور خارجه ژاپن از پیام تبریک وزیر امور خارجه ایران
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج علی اکبری اقامه می‌شود
تعیین ۴۴ ساعت در هفته به‌عنوان ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی در مجلس
تمرکززدایی واقعی با توزیع عادلانه اعتبارات معنا پیدا می‌کند
طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در دستورکار مجلس
سفر عراقچی به آذربایجان شرقی/ دیپلماسی استانی مبتنی بر واقعیت‌های حال حاضر کشور است
وزارت خارجه: تخصص در علوم در کنار احساس مسئولیت نسبت به پیشرفت، نویدبخش آینده‌ای روشن برای میهن عزیزمان است
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۷ آبان
دولت با شناسایی دهک‌های پردرآمد برای تقویت معیشت اقشار کم‌درآمد تلاش کند