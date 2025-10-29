\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u06a9\u0648\u200c \u062f\u0648\u0631 \u0628\u0631\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646 \u062a\u062d\u0631\u06cc\u0645\u060c \u0644\u0632\u0648\u0645 \u062d\u0630\u0641 \u06cc\u0627\u0631\u0627\u0646\u0647 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u06cc\u200c\u0646\u06cc\u0627\u0632\u060c \u0633\u06cc\u06af\u0646\u0627\u0644 \u0622\u062a\u0634\u200c\u0628\u0633 \u062a\u062c\u0627\u0631\u06cc \u0686\u06cc\u0646 \u0648 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0648 \u0635\u0644\u062d \u0642\u0644\u0627\u0628\u06cc \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u06cc\u062a\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u00a0