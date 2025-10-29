باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر - ناصر قهرمان رئیس اداره ورزش و جوانان مراغه گفت: تمرینهای تیم بسکتبال نوجوانان این شهرستان برای حضور در مسابقات کشوری به نمایندگی از آذربایجان شرقی برگزار شد.
قهرمان افزود: از ۱۸ ورزشکار دعوت شده به تمرینها ۱۵ ورزشکار به مسابقات کشوری در همدان اعزام خواهند شد.
وی اضافه کرد: تمرینهای این تیم از شش ماه پیش آغاز و در هفته چهار نوبت برگزار شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان مراغه گفت: مرحله بعدی این رقابتها به میزبانی مراغه در سالن شهید کنعانی مراغه برگزار خواهد شد.
قهرمان گفت: این رقابتها با هدف شناسایی نوجوانان با استعداد و ارتقای سطح بسکتبال کشور برگزار میشود.