آخرین تمرین‌های تیم بسکتبال نوجوانان مراغه برای حضور در مسابقات کشوری برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -‌ ناصر قهرمان رئیس اداره ورزش و جوانان مراغه گفت: تمرین‌های تیم بسکتبال نوجوانان این شهرستان برای حضور در مسابقات کشوری به نمایندگی از آذربایجان شرقی برگزار شد.

 قهرمان افزود: از ۱۸ ورزشکار دعوت شده به تمرین‌ها ۱۵ ورزشکار به مسابقات کشوری در همدان اعزام خواهند شد.

وی اضافه کرد: تمرین‌های این تیم از شش ماه پیش آغاز و در هفته چهار نوبت برگزار شد.

 رئیس اداره ورزش و جوانان مراغه گفت: مرحله بعدی این رقابت‌ها به میزبانی مراغه در سالن شهید کنعانی مراغه برگزار خواهد شد.

قهرمان گفت: این رقابت‌ها با هدف شناسایی نوجوانان با استعداد و ارتقای سطح بسکتبال کشور برگزار می‌شود.

