نخستین گل ساموئله ریچی با پیراهن میلان برای پیروزی شاگردان ماسیمیلیانو آلگری کافی نبود و میلان در خانه آتالانتا با نتیجه یک بر یک متوقف شد.

باشگاه خبرتگاران جوان؛ مسیح درخشنده - هفته نهم سری آ ایتالیا دیشب با برگزاری ۲ دیدار آغاز شد. تیم میلان در ورزشگاه نیو بالانس آرنا مهمان آتالانتا بود که به تساوی یک – یک رضایت داد. شاگردان مکس آلگری برای جبران تساوی ابتدای هفته برابر پیزا و از دست دادن صدر جدول به شهر برگامو سفر کردند، اما با یک مانع دیگر مواجه شدند. نخستین گل ساموئله ریچی با پیراهن میلان که در دقیقه ۴ زده شد برای پیروزی روسونری کافی نبود و آدمولا لوکمن در دقیقه ۳۵ بازی را مساوی کرد و نیمه دوم هم دیگر گلی نداشت تا میلان با کسب سومین تساوی در چهار هفته اخیر، با ۱۸ امتیاز در رتبه سوم باقی بماند. آتالانتا هم که از ۹ بازی این فصلش، ۷ تا را مساوی کرده و هنوز باختی نداشته، ۱۳ امتیازی شد و در رتبه هفتم است.

در دیگر دیدار، ناپولی با پیروزی یک بر صفر در خانه لچه، جایگاه خود در صدر جدول لیگ ایتالیا را مستحکم کرد. تک گل این مسابقه را فرانک آنگیسا به ثمر رساند. بازی‌های این هفته امشب با برگزاری ۶ دیدار دیگه پیگیری میشه که در مهمترین مسابقه یوونتوس بعد از اخراج ابتدای هفته مقابل لاتسیو که منجر به اخراج ایگور تودور شد، بدون سرمربی و با هدایت موقت مربی تی جوانانش در تورین مقابل اودینزه قرار می‌گیره. گفته میشه یوونتوس با لوچیانو اسپالتی سرمربی پیشین تیم ملی ایتالیا و باشگاه ناپولی برای هدایت این تیم به توافق رسیده و اسپالتی امشب این دیدار را در ورزشگاه از نزدیک تماشا می‌کند و از بازی بعدی یووه روی نیمکت می‌نشیند. در سایر دیدار‌های مهم رم در بازی همزمان و از ساعت ۲۱ میزبان پارماست و اینتر از ساعت ۲۳ و ۱۵ دقیقه به مصاف فیورنتینا می‌رود.

