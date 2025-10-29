شاگردان نیکو کواچ به زحمت خودشان را به دور بعد جام حذفی رساندند.

باشگاه خبرتگاران جوان؛ مسیح درخشنده - دور دوم رقابت‌های جام حذفی آلمان با برگزاری چند بازی پیگیری شد و در یکی از مهمترین بازی‌ها، دو تیم آینتراخت فرانکفورت و دورتموند در ورزشگاه خانگی فرانکفورت به مصاف یکدیگر رفتند. این بازی پرهیجان و فشرده، در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا سرنوشت صعود به دور بعد به زمان اضافه و پنالتی کشده شود.

گل‌های این بازی را کناف برای فرانکفورت و برانت برای دورتموند به ثمر رساندند. دورتموند در ضربات پنالتی با نتیجه چهار بر دو برنده شد و به دور بعد جام حذفی راه یافت.