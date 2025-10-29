هرهفته یک کتاب با موضوع مختلف به مردم چهارمحال و بختیاری معرفی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ کتاب بغض‌های من پرنده می‌شوند به قلم شاعر فرخشهری معصومه مهری منتشر شده است.

این کتاب دارای ۱۵ شعر در سال ۱۳۹۷ چاپ شد.

در این کتاب اشعاری در قالب نو با موضوع امام رضا (ع) و ویژه سن نوجوان است.

