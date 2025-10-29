\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u060c \u0646\u06af\u0627\u0631 \u0634\u06cc\u062e \u067e\u0648\u0631 \u0640 \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0628\u063a\u0636\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0646 \u067e\u0631\u0646\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u0646\u062f \u0628\u0647 \u0642\u0644\u0645 \u0634\u0627\u0639\u0631 \u0641\u0631\u062e\u0634\u0647\u0631\u06cc \u0645\u0639\u0635\u0648\u0645\u0647 \u0645\u0647\u0631\u06cc \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u062f\u0627\u0631\u0627\u06cc \u06f1\u06f5 \u0634\u0639\u0631 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f3\u06f9\u06f7 \u0686\u0627\u067e \u0634\u062f.\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u062a\u0627\u0628 \u0627\u0634\u0639\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0642\u0627\u0644\u0628 \u0646\u0648 \u0628\u0627 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0631\u0636\u0627 (\u0639) \u0648 \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0633\u0646 \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n