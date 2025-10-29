باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچه‌های مسجد شامگاه ۶ آبان ماه ۱۴۰۴ با معرفی گروه‌های برگزیده به کار خود پایان داد و نمایش «لباس عزایی برای خانم معلم» تولید شده توسط دفتر تئاتر مردمی بچه‌های مسجد حوزه هنری چهارمحال و بختیاری، موفق به کسب جوایز برتر این رویداد هنری شد.

این اثر نمایشی که به نویسندگی محمد فخرایی‌مطلق و کارگردانی فرشته قادری دهکردی به روی صحنه رفت، مقاومت معلم و دانش‌آموزان در برابر خان‌های ظالم دوران پهلوی در مناطق محروم را به تصویر می کشد.

نمایش «لباس عزایی برای خانم معلم» توانست با رأی هیئت داوران متشکل از محمود پاک نیت، مهوش صبرکن و فریبا کوثری، جایگاه خود را در میان آثار برتر تثبیت کند.

این گروه نمایشی عنوان یکی از سه گروه نمایشی برگزیده این جشنواره را کسب کند.

فرشته قادری دهکردی کارگردان این اثر رتبه سوم کارگردانی برتر و همچنین کسب عنوان بازیگران برتر برای معصومه امینی و معصومه کیانی در مراسم اختتامیه مشهد از افتخارات دیگر این گروه نمایشی بود.