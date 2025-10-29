باشگاه خبرتگاران جوان؛ مسیح درخشنده - احمد سعادتمند، مدیر مشهور ورزش ایران در سال‌های نه چندان دور، پس از ماه‌ها مبارزه با بیماری سرطان، در نهایت در سن 60 سالگی تسلیم سرطان و تقدیر شد.

سعادتمند در اواخر فصل نوزدهم و اوایل لیگ بیستم مدیرعامل باشگاه استقلال بود که سپس جای خود را به احمد مددی داد. او پیش از حضور در استقلال در سمت‌های مختلفی مثل رئیس فدراسیون تنیس روی میز، رئیس فدراسیون اسکی، مدیر عامل باشگاه والیبال بانک سرمایه، معاون وزیر ورزش در حوزه استعدادیابی و همچنین مدیرعامل باشگاه نساجی به ورزش ایران خدمت کرده بود.

سعادتمند دو سال پیش از سرطان معده‌اش آگاه شده بود اما تلاشش برای مقابله با این بیماری مهلک به سرانجام نرسید و روز گذشته درگذشت و در مقبره خانوادگیشان در نوشهر دفن خواهد شد.