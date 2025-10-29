شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی کوئیک GXL و GXRL ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است که تاخیر در تحویل محصولات شرکت سایپا خریداران خودرو را در سایه بلاتکلیفی گذاشته و موجی از سرگردانی و نگرانی را برای آنها به وجود آورده است. خودروی کوئیک یکی از خودرو‌های پرطرفدار این شرکت خودروساز است؛ اما تاخیر در تحویل خودرو مشکلاتی را برای خریداران رقم زده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

خواهشا گزارشی جامع از روند تولید کوییک GXL و GXRL بزاریدخدا شاهده یک ماهه که زنگ میزنیم نمایندگی میگن هنوز داره کوییک‌های ۲۱ خرداد فاکتور میشهمن دو ماهه از موعد تحویل خودروم گذشته و خیلی هم احتیاج دارم به ماشین، خیلی‌ها هستن بیش از ۴ ماهه منتظرن ولی هیچ جواب درست و قانع کننده‌ای از سایپا نمی‌شنوندشکایتم که میکنیم هیچی به هیچیانگار اصلا صدامون تو این کشور به هیچجا نمیرسهیه گزارشی تهیه کنید از سایپا که پاسخگو باشند. لطفا صدای ما باشید تا خودرو‌ها هر چه زودتر تحویل دهند.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: تاخیر در تحویل خودرو ، سوژه خبری ، مشکلات مردم
خبرهای مرتبط
رنجش خریداران اطلس از تاخیر در تحویل خودرو
تاخیر در تحویل خودرو خریداران آریزو ۵ را نگران کرذ
رنجش مادران طرح جوانی جمعیت از تاخیر در تحویل خودروی ساینا GIX دوگانه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وجه بلیت‌های کنسل شده هواپیما در دوران جنگ ۱۲ روزه چه زمانی به مسافران بازگشت داده می‌شود؟
آخرین اخبار
وجه بلیت‌های کنسل شده هواپیما در دوران جنگ ۱۲ روزه چه زمانی به مسافران بازگشت داده می‌شود؟
یکسال انتظار برای صدور مدرک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور
تنها بانوی پرستار جانباز نیشابوری در روز پرستار به جمع حامیان ایتام کمیته امداد پیوست
گرامیداشت روز پرستار در مرکز شبانه روزی خدمات جامع سلامت انابد
فراگیری آموزش ایمنی وآتش نشانی همزمان با هفته پدافند غیرعامل در برخی از مدارس نیشابور + عکس
اقدام جالب مرکز آموزشی شهیدمطهری فراجای نیشابور در سالروز میلاد حضرت زینب کبری(س) + عکس و فیلم
رنجش گردشگران از قطع درختان جنگل منطقه درکاپی
روز‌های بدون اینترنت روستای انگره صدای اهالی را درآورد
ابراز خرسندی ورزش دوستان روستای خان آباد کبودرآهنگ از احداث زمین چمن مصنوعی
نگرانی خریداران خودروی کوئیک GXL و GXRL از تاخیر در تحویل