شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی کوئیک GXL و GXRL ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است که تاخیر در تحویل محصولات شرکت سایپا خریداران خودرو را در سایه بلاتکلیفی گذاشته و موجی از سرگردانی و نگرانی را برای آنها به وجود آورده است. خودروی کوئیک یکی از خودرو‌های پرطرفدار این شرکت خودروساز است؛ اما تاخیر در تحویل خودرو مشکلاتی را برای خریداران رقم زده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار



خواهشا گزارشی جامع از روند تولید کوییک GXL و GXRL بزاریدخدا شاهده یک ماهه که زنگ میزنیم نمایندگی میگن هنوز داره کوییک‌های ۲۱ خرداد فاکتور میشهمن دو ماهه از موعد تحویل خودروم گذشته و خیلی هم احتیاج دارم به ماشین، خیلی‌ها هستن بیش از ۴ ماهه منتظرن ولی هیچ جواب درست و قانع کننده‌ای از سایپا نمی‌شنوندشکایتم که میکنیم هیچی به هیچیانگار اصلا صدامون تو این کشور به هیچجا نمیرسهیه گزارشی تهیه کنید از سایپا که پاسخگو باشند. لطفا صدای ما باشید تا خودرو‌ها هر چه زودتر تحویل دهند.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.