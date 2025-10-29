باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دولت ونزوئلا از بازداشت عوامل سیا در این کشور خبر داد + فیلم

کارشناس حوزه بین الملل در خصوص بازداشت عوامل سیا در ونزوئلا نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرتگاران جوان - علیرضا هاشم زادگان، کارشناس حوزه بین‌الملل با حضور در برنامه صبح بخیر ایران‌ در مورد بازداشت عوامل سیا در ونزوئلا توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط

نقشه‌هاي امپرياليستي سيا براي ونزوئلا

چاوز: قرباني ديگر تروريسم سيا

نقشه‌هاي امپرياليستي سيا براي ونزوئلا

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بوکسور لبنانی: سرم را ببرند هم از اسرائیل عذرخواهی نمی‌کنم + فیلم
۱۰۷۹

بوکسور لبنانی: سرم را ببرند هم از اسرائیل عذرخواهی نمی‌کنم + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۴
۲۷۹ مورد اقدام به خودکشی سربازان اسرائیلی + فیلم
۹۹۰

۲۷۹ مورد اقدام به خودکشی سربازان اسرائیلی + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۴
از کارزار حمایت تا کارخانه امضاهای تقلبی + فیلم
۴۴۱

از کارزار حمایت تا کارخانه امضاهای تقلبی + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۴
کمبود برخی اقلام دارویی بیماران خاص + فیلم
۳۹۳

کمبود برخی اقلام دارویی بیماران خاص + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۴
چراغ‌های زنون غیر استاندارد + فیلم
۳۹۰

چراغ‌های زنون غیر استاندارد + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.