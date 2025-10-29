پژمان جمشیدی با انتشار یک استوری، برای نخستین‌بار به حواشی پرونده قضایی اخیر خود واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - پس از اتفاقات اخیر پیرامون پژمان جمشیدی، این بازیگر سینما و بازیکن سابق فوتبال پرونده قضایی وی در صدر اخبار کشور قرار گرفت و پس از آنکه جمشیدی با تودیع وثیقه از آزاد شد، به سکوت درخصوص اتفاقات رخ داده ادامه داد.

اما انتشار خبر خروج جمشیدی از کشور، واکنش‌هایی را به دنبال داشت تا جایی که وکیل وی اعلام کرد موکلش ممنوع الخروج نبوده و بازیکن سابق تیم ملی تنها برای انجام برخی امور شخصی، کاملاً به طور قانونی راهی خارج از کشور شده و به‌زودی نیز بازخواهد گشت.

جمشیدی که در هفته اخیر نامش به دلیل یک پرونده قضایی در صدر اخبار قرار گرفته بود، پس از آزادی با تودیع وثیقه از اظهارنظر عمومی خودداری کرده بود، اما با انتشار یک استوری طولانی در صفحه اینستاگرام خود، سکوتش را شکست و توضیحاتی ارائه داد.

در این استوری آمده است:

«سلام خدمت مردم خوب و شریف کشورم در هر کجای جهان که هستید.  
با نهایت احترام و عشق  

با اینکه سالهاست از فضای مجازی دور هستم فقط و فقط و فقط به احترام شما  عزیزان لازم دیدم که از این طریق در رابطه با تهمت کثیفی که به من زده شده، نه  برای دفاع از خود که هرگز نیاز نمیبینم، چون من عادت کردم با سکوت واقعیات بگم،  بلکه میخوام توضیحی در رابطه با تهمتی که به من زده شده و به دلیل اینکه اسم  بنده کامل در اون قید شده اینجا خدمتتون عرض کنم.  

نکته اولی که باید بگم این که این موضوع یک مسئله حقوقی است. دستگاه محترم  قضایی در حال رسیدگی به پرونده است تا صدور حکم نهایی من صبور و در عین  حال مطیع قانون هستم. خواسته‌ام از شما هم اینه که به احترام قانون، این امر رو  رعایت کنید و صبر داشته باشید.  

نکته دوم درباره مصاحبه اخیری است که شخص شاکی و مادر محترمشون انجام  دادن با صراحت و با قسم به دونه‌های خاک مادرم همه داستان بیان شده ساختگی  و کذب محض است، از داستان کثیف داخل منزل من تا نتیجه پزشکی قانونی که  تمامیه نتایج پزشکی قانونی در پرونده موجوده دقیقا خلاف آن چیزی که به دروغ  مدعی شدن؛ و من بنظرم انقدر غیر واقعی بودن این مصاحبه واضح و مبرهنه که  نیازی به توضیح بیشتر نمیبینم بخصوص که حالا این پرونده یک پرونده قضایی  است و بنده خودمو مجاز به توضیح بیشتر نمیبینم.

نکته آخر اینکه من تمام اقوام درجه یک‌ام پدرم برادرم، خواهرم و بچه هاشون  خارج از ایران زندگی میکنند. نزدیک به ده ساله بخاطر فقط سینما نتونستم برم و  ببینمشون. واجبترین وظیفم الان اینه که بعد از این داستان‌ها برم دستبوسی پدر  عزیزم و مستقیم تو چشمشون بگم که این داستان‌های دروغ و ساختگی به اون  شکلی که من رو متهم کردند نبوده و پسرش همون انسانیه که توقع داره.

من به طور قانونی از کشور خارج شدم اونم برای مدت کوتاهی تا خانواده‌ام رو  ببینم. ولی خیلی زود بر میکردم جایی که خاکش، مردمش و تمام هست و نیستش  دوست دارم و میپرستم خواستم اینم بگم که شما عزیزان بدونید چرا رفتم و شک  نداشته باشید که من تا زنده‌ام خونه و خاکم با تمام دنیا عوض نمیکنم.  

در نهایت من مطیع قانون کشورم هستم و مطیع دستورات دستگاه محترم قضایی  هر زمان که دستور بدند و من رو احضار کنند من پیروی خواهم کرد.  

خیلی دوستون دارم. آرزوم اینه که یک روز بتونم با آرامش بیشتر باهاتون بگم و  بخندم؛ و فراموش نکنید من مرگم روزیه که جلوی مردم کشورم شرمنده بشم و هرگز به لطف  آفریدگار اون روز تا ابد نخواهد اومد.  

فرزند کوچک شما  
پژمان»

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶۲
در انتظار بررسی: ۵۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۲ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
چجوری کسی که در دادگاه جنایی پرونده داره انقدر راحت از کشور خارج میشه ؟!! و حتما بعد هم اونجا منتظر میمونه اگه ماجرا حل و فصل شد برگرده اگه نشد هم که فرار !!!!!!!!!!!!!!!!!!
۹
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۴ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
اگه حرف ایشون حقیقت داره روزنامه باید بسته بشه
۵
۲۳
پاسخ دادن
Spain
علی
۱۵:۱۶ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
آقای جمشیدی مردم را چی فرض می کنند ؟ چرا به فهم و شعور مردم بی احترامی می کنند ؟  ایشان در پیامی که از ترکیه ارسال کردند ،  نوشتند شکایت از  بنده حقوقی است ، کی تا حالا شکایت حقوقی در دادگاه کیفری یک که بالاترین دادگاه جنایی است رسیدگی میشود ؟ در کدام دادگاه حقوقی حکم بازداشت موقت صادر میشود ؟ در کدام دادگاه حقوقی قرار وثیقه ۲۰۰ میلیاردی تعین میشود ؟ این چه حرف و ادعا  بیخود و الکی است که ایشان عنوان کردند ؟ یارالعجب چه روزگاری شده
۱۳
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
بابا بیخیال پزمان شوید بانک آینده خونخوارترین بانک جهان هستش بایک تابلو عوض کردن همه چی پاک شد ..بیخیال جمشیدی
۵
۴۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۵ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
از کی قسم به خاک مادر مد شده
به قران قسم میخوردی نه خاک که فقط خاک است
مثل بقیه خاک ها
۲۷
۱۸
پاسخ دادن
Ukraine
ناشناس
۱۵:۱۴ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
خاک مادرشو گفت اقای شوت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۳ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
اگر حق باهات بود .می ماندی و از خودت دفاع میکردی
صددرصد گناهکار هستی
فرار را بر قرار ترجیج دادی
دیگه هم مطمین هستی که کسی که اسمش ضایع شده
تقش در فیلمی نمیدهد .مهره سوخته شدی
همانجا می میانی ..در اینده خواهیم دید
۲۴
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
تو آمریکا درخواب دیده یک نفر بهش تجاوز کرده شش سال زندان بوده مرد نمی توانست ثابت بکند من تجاوز نکردم شاید این هم درخواب دیده باشه
۴
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۱ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
زکی ؛ فرار کردی خارج !!! نامه فدایت شوم برای ما فرستادی ؟
۱۷
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
فرار نگرده
Iran (Islamic Republic of)
ژنرال
۱۴:۱۷ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
شمخانی و جمشیدی = سپر بلای روحانی و ظریف
هدف: پرت کردن حواس مردم و اذهان عموم از وقایع اصلی
۱۹
۳۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
البته قضیه شمخانی پروژه موساد بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۹ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
۱۴:۲۹
هر کی داخل کشور هر گندی میزنه به موساد و آمریکا ربطش ندید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۸ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
فکر کردی زبلی
چونکه مطمین هستی جواب دی ان ان صحیح است و
گناهکار هستی .رفتی و منتظر هستی که با زد وبند
و پول برای حق سکوت دختر و مادرش
بنفع تو تمام بشه و بعد برگردی برای هر فیلم 6 تا 10 میلیارد تومان بگیری
۹
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۷ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
تجاوز شده دیگه مدرک هست حالا هی سلبریتی های دوزاری و بی خاصیت بیان الکی از متجاوز دفاع کنند
۷
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۴:۰۵ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
این مملکت شده محل در امد زدایی برای این اقشار که ازادانه و فرار مالیاتی هزینه همه اقوامشان در خارج را تهیه و هر چند وقت هم برای دید و بازدید می روند ای بدبخت ملت که باید برای لودگی اینها هزینه بدهد و اونها در خارج به نادانی این ملت بخندند
۴
۲۱
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۳:۵۳ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
خاک مادرت کاناداست؟ ترکیه است؟ یا ایران؟ ولش کردن بره بعد بگن میخوایم بگیریمش نمیتونیم. کلا به کسی که کل فک و فامیلش خارجن نباید اجازه فعالیت بدن که ثروت مملکت مفت با خودش ببره. بعد هم از این کثافت کاریا به پا کنه.
۱۱
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۹ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
دقیقا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
حالا چرا فرار کردی خارج کشور در این هرج و مرجی که راه انداختی کشور؟ مگه نباید ممنوع الخروج باشه
۹
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۶ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
پول و پارتی بازی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۹ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
دروغ و خشکسالی دامن ایران را گرفته و رها نمیکند
مردم بخودتان بیائید از خدا بترسید...
۲
۳۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
دمت گرم سر همین دروغ گویی و گناه مردم هست که وضعیت کشور این شده حتی پاییز بارون نمیاد خشکسالی شده
