باشگاه خبرنگاران جوان - سیروس محفوظی گفت: ۲ رقم جدید گندم با نام‌های «ماهور» و «نادر» برای اقلیم سرد و معتدل کشور معرفی و ثبت شد که رقم ماهور در هر هکتار تا ۲۶ درصد و رقم نادر تا ۲۸ درصد نسبت به ارقام دیم موجود در کشور بهره‌وری بیشتری دارد.

او افزود: پیش از این نیز در سال ۱۴۰۳ نیز ۲ رقم «کشاورز» و «شاهین» و در سال ۱۴۰۱ سه رقم «سالار»، «پیام» و «فرشید» به وزارت جهاد کشاورزی معرفی شد که هم‌اکنون در اراضی مختلف کشور کشت می‌شود.

محفوظی با اشاره به فعالیت‌های دانش‌بنیان این شرکت از سال ۱۳۹۳ تاکنون گفت: یافته‌های تحقیقاتی ما نه تنها در سطح استان اردبیل بلکه در سطح ملی کاربرد دارد و در سال آینده نیز ۶ رقم جدید گندم معرفی خواهد شد.

او با انتقاد از نبود حمایت مالی در پنج سال اخیر اظهار کرد: تنها حمایت ما از سوی مرکز تحقیقات کشاورزی استان اردبیل بوده و با همکاری پارک علم و فناوری استان چهار هزار میلیون ریال تسهیلات برای خرید دستگاه‌های بوجاری دریافت کردیم.

به گفته کارشناسان، ارقام تولید شده در این مرکز تنها به یک یا دو نوبت آبیاری در طول دوره کشت نیاز دارند و در عین حال بسیار پرمحصول بوده و با توجه به خشکسالی‌ها و تنش آبی در مزارع، تولید و معرفی ارقام پرمحصول با نیاز آبی کم در حوزه بذر، در حوزه کشاورزی امری حیاتی و بسیار ضروری است.

منبع: ایرنا