باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی در پیامی در صفحه در مورد دیدار روز سه‌شنبه‌اش با تعدادی از دانشجویان عضو بنیاد ملی نخبگان نوشت که روز سه‌شنبه ۶ آبان ماه ۱۴۰۴ میزبان تعدادی از دانشجویان عضو بنیاد ملی نخبگان از دانشگاه‌های شهید بهشتی، صنعتی شریف، علامه طباطبایی و تهران در نشست هفتگی سخنگویی بود.

وی در ادامه نوشت؛ پس از نشست هم گفتگویی صمیمی در خصوص موضوعات سیاست خارجی با آنها داشته است.

به نوشته بقائی تخصص و تبحر در علوم و فناوری در کنار احساس مسئولیت نسبت به پیشرفت، عزت و آبادانی ایران، نویدبخش آینده‌ای روشن برای میهن عزیزمان است.