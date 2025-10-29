رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان ایلام گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل زائران عتبات عالیات در مسیر اصلی ایلام - کرمانشاه یک نفر جان خود را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان ایلام گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل زائران عتبات عالیات در مسیر اصلی ایلام - کرمانشاه بعد از تونل آزادی، یک نفر جان خود را از دست داد و ۱۷ نفر دیگر مصدوم شدند.

حمید صفرپور شامگاه سه‌شنبه در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه شش دستگاه آمبولانس اورژانس و چهار دستگاه آمبولانس جمعیت هلال احمر به محل اعزام شد و کارشناسان اورژانس در حال ارائه خدمات درمانی به مصدومان هستند.

وی افزود: مصدومان این حادثه پس از انجام اقدام‌های نخست درمانی در محل برای ادامه درمان به مراکز درمانی ایلام منتقل شدند.

صفرپور بیان کرد: اتوبوس‌آمبولانس اورژانس ایلام نیز برای پشتیبانی از روند امدادرسانی در میدان ارغوان مستقر شده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی ایلام با بیان این که علت دقیق حادثه در دست بررسی است، گفت که اخبار تکمیلی اعلام خواهد شد.

