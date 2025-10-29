روزنامه البیان از احتمال بالای اخراج فرهاد مجیدی با توجه به عملکرد ناامیدکننده البطائح در فصل جاری لیگ امارات خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه البیان از ادامه روند اخراجشدن مربیان در لیگ این کشور نوشت. این روزنامه اماراتی در نوشتاری با عنوان «اخراج مربیان در لیگ ادامه دارد و تعداد قابل افزایش است»، نوشت: «تاکنون سه سرمربی اخراج شدهاند ولی به نظر میرسد که این تعداد افزایش پیدا خواهد کرد. اولین اخراجی مورد مربوط به حسین عموته، سرمربی مراکشی تیم الجزیره، و دومین اخراجی مربوط به ایوایلو پتف، سرمربی بلغاری تیم بنییاس، بود و حالا هم نوبت به سومین سرمربی اخراجی رسیده است و او کسی جز برونو پریرا، سرمربی پرتغالی دبا الفجیره، نیست. با این همه به نظر میرسد شمار مربیان اخراجی افزایش پیدا کند. به احتمال خیلی زیاد چهارمین اخراجی میلوش، سرمربی صربستانی الشارجه، باشد که بعد از شکست سنگین برابر تراکتور در لیگ نخبگان آسیا سایه اخراج را روی سرش میبینید.»
در ادامه این گزارش از احتمال بالای اخراج فرهاد مجیدی هم خبر داده شده است: «فرهاد مجیدی، سرمربی ایرانی تیم البطائح، پنجمین سرمربی است که تحت فشار نتایج قرار دارد. البطائح با یک پیروزی در شش بازی در رده دوازدهم جدول قرار دارد. تنها برد این تیم در هفته دوم و مقابل خورفکان به دست آمده است. البطائح همچنین در دور یکهشتم نهایی جام حذفی امارات با شکست در ضربههای پنالتی برابر شباب الاهلی از دور مسابقات کنار رفت.»