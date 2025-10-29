سرمربی النصر به شکست تلخ تیمش برابر الاتحاد و کنار رفتن از جام حذفی عربستان واکنش نشان داد و درباره تعویض‌نکردن کریستیانو رونالدو توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان

النصر شب تلخی را با هدایت ژرژ ژسوس پرتغالی تجربه کرد و در حالی که در همه بازی‌هایش در لیگ عربستان به پیروزی دست یافته بود در دور یک‌هشتم نهایی جام حذفی از الاتحاد بحران‌زده پذیرایی کرد. با آنکه الاتحاد یک نیمه ۱۰ نفره بود و النصر برابر هوادارانش بازی می‌کرد این الاتحاد بود که با نتیجه دو بر یک به پیروزی رسید و راهی دور بعد شد.

به نقل از اسپورت عربستان، ژسوس، سرمربی النصر، در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است رونالدو را مانند کاری که سرمربی الاتحاد با بنزما انجام داد، تعویض کند، گفت: تعویض بنزما مربوط به باشگاه الاتحاد و سرمربی‌اش است. ما به رونالدو در توپ‌های ثابت و توپ‌های هوایی نیاز داشتیم. مشکل ما در این بازی خستگی بود، نه کریستیانو رونالدو. تعویض رونالدو مثل بنزما نیست. فراموش نکنید که مقابل یک تیم قوی و بزرگ، یعنی قهرمان لیگ و جام حذفی، بازی کردیم. این شکست مربوط به مسائل تاکتیکی نیست، بلکه یک بازی بزرگ بین دو تیم بود که هر کدام به دنبال پیروزی بودند.

او ادامه داد: بروزویچ ۱۰ روز تبود و فقط در یک جلسه تمرینی با تیم همراه شد، اما همه بدون آگاهی از وضعیت تیم نظر می‌دهند.

در پایان نشست خبری از ژسوس سوال شد که چرا در سه دیدار اخیر، کنسیسائو (شاگرد سابقش) بر او برتری داشته و همین موضوع باعث برکناری او از لیگ پرتغال شده است. او اینگونه پاسخ داد: می‌خواهید درباره لیگ پرتغال صحبت کنیم؟ این چه سوالی است!

