وزیر جنگ آمریکا، در دیدار با همتای ژاپنی خود در توکیو، بر اهمیت ائتلاف واشنگتن و توکیو برای مقابله با تهدیدات چین تاکید کرد.

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا ادعا کرد که «ائتلاف میان آمریکا و ژاپن برای بازدارندگی در برابر تجاوزات نظامی چین، اساسی است».

هگست در جریان دیدار خود با همتای ژاپنی‌اش، شینجیرو کویزومی، در توکیو تأکید کرد: «برای پاسخ‌گویی به وضعیت‌های اضطراری منطقه‌ای و حفظ امنیت کشورمان، در کنار ژاپن، مشتاق ادامه تقویت ائتلاف خود هستیم».

پیش‌تر، سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن نیز گفته بود: «ناو هواپیمابر آمریکایی یواس‌اس جورج واشنگتن نماد حفاظت از صلح و آزادی‌ها در منطقه است»، و از «نیروهای آمریکایی برای حفاظت شبانه‌روزی از امنیت کشور و منطقه» قدردانی کرد.

او همچنین ادعا کرد: «ما با محیط امنیتی بی‌سابقه‌ای روبه‌رو هستیم و صلح را نمی‌توان تنها با گفتار حفظ کرد، بلکه با اراده و عمل ممکن است»، و تأکید کرد که «ژاپن متعهد است توان نظامی خود را تقویت کرده و سهم بیشتری در برقراری صلح و ثبات منطقه‌ای ایفا کند».

شایان ذکر است که سفر ۵ روزه دونالد ترامپ به جنوب‌ شرق و شرق آسیا که از ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵ آغاز شده، نشان‌دهنده تغییرات عمده در سیاست خارجی ایالات متحده در قبال منطقه‌ای است که به‌ عنوان قلب اقتصادی جهان شناخته می‌شود.

او در تلاش است با تقویت روابط تجاری با کشورهای این منطقه، نفوذ اقتصادی چین را کاهش دهد و جایگاه ایالات متحده را به ‌عنوان شریک اصلی اقتصادی در منطقه تثبیت کند.

