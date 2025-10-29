وزیر جنگ آمریکا، در دیدار با همتای ژاپنی خود در توکیو، بر اهمیت ائتلاف واشنگتن و توکیو برای مقابله با تهدیدات چین تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا ادعا کرد که «ائتلاف میان آمریکا و ژاپن برای بازدارندگی در برابر تجاوزات نظامی چین، اساسی است».

هگست در جریان دیدار خود با همتای ژاپنی‌اش، شینجیرو کویزومی، در توکیو تأکید کرد: «برای پاسخ‌گویی به وضعیت‌های اضطراری منطقه‌ای و حفظ امنیت کشورمان، در کنار ژاپن، مشتاق ادامه تقویت ائتلاف خود هستیم».

پیش‌تر، سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن نیز گفته بود: «ناو هواپیمابر آمریکایی یواس‌اس جورج واشنگتن نماد حفاظت از صلح و آزادی‌ها در منطقه است»، و از «نیروهای آمریکایی برای حفاظت شبانه‌روزی از امنیت کشور و منطقه» قدردانی کرد.

او همچنین ادعا کرد: «ما با محیط امنیتی بی‌سابقه‌ای روبه‌رو هستیم و صلح را نمی‌توان تنها با گفتار حفظ کرد، بلکه با اراده و عمل ممکن است»، و تأکید کرد که «ژاپن متعهد است توان نظامی خود را تقویت کرده و سهم بیشتری در برقراری صلح و ثبات منطقه‌ای ایفا کند».

شایان ذکر است که سفر ۵ روزه دونالد ترامپ به جنوب‌ شرق و شرق آسیا که از ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵ آغاز شده، نشان‌دهنده تغییرات عمده در سیاست خارجی ایالات متحده در قبال منطقه‌ای است که به‌ عنوان قلب اقتصادی جهان شناخته می‌شود.

او در تلاش است با تقویت روابط تجاری با کشورهای این منطقه، نفوذ اقتصادی چین را کاهش دهد و جایگاه ایالات متحده را به ‌عنوان شریک اصلی اقتصادی در منطقه تثبیت کند.

منبع: النشره

برچسب ها: چین و آمریکا ، شرق آسیا ، ژاپن و آمریکا
خبرهای مرتبط
رسانه‌های کره شمالی تقویت نظامی ژاپن را محکوم کردند
پکن: بالگرد و جنگنده آمریکایی در جریان رزمایش نظامی سقوط کردند
وزیر امور خارجه چین خواستار پایان جنگ تجاری شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حماس ارتباط با حادثه تیراندازی در رفح را رد کرد
ادعای کاتز: حماس از خط قرمز عبور کرد
رئیس جمهور لبنان در دیدار با فرستاده آمریکا خواستار پایان حملات اسرائیل شد
جنگنده‌های اسرائیلی حملاتی را به شهر غزه آغاز کردند
نسل‌کشی با وجود حضور نظامی اسرائیل پایان نخواهد یافت
ادعای مقام آمریکایی: آتش‌بس غزه همچنان پابرجاست
قمار اردوغان: از F-۳۵ تا التماس برای جت‌های دست‌دوم
تقویت ائتلاف آمریکا و ژاپن برای بازدارندگی در برابر چین
نگاهی به نظام انتخاباتی پیچیده عراق
آخرین اخبار
نگاهی به نظام انتخاباتی پیچیده عراق
تقویت ائتلاف آمریکا و ژاپن برای بازدارندگی در برابر چین
قمار اردوغان: از F-۳۵ تا التماس برای جت‌های دست‌دوم
نسل‌کشی با وجود حضور نظامی اسرائیل پایان نخواهد یافت
حماس ارتباط با حادثه تیراندازی در رفح را رد کرد
ادعای کاتز: حماس از خط قرمز عبور کرد
جنگنده‌های اسرائیلی حملاتی را به شهر غزه آغاز کردند
ادعای مقام آمریکایی: آتش‌بس غزه همچنان پابرجاست
رئیس جمهور لبنان در دیدار با فرستاده آمریکا خواستار پایان حملات اسرائیل شد
تحویل جسد اسیر اسرائیلی به دلیل نقض توافق به تعویق افتاد
نتانیاهو دستور حملات شدید به غزه را صادر کرد
حملات هوایی رژیم صهیونیستی به رفح
زمین لرزه ۶.۶ ریشتری در اندونزی
۳۹۰۰ سرباز کره جنوبی امنیت اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه را تأمین می‌کنند
تحویل جسد یکی دیگر از اسرای اسرائیلی
آمریکا ۴ کشتی را در شرق اقیانوس آرام هدف قرار داد
برنامه‌ریزی اعتراضات در حمایت از فلسطین در ۱۸ شهر انگلیس
۱۲۵ مورد نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی
ترامپ و رئیس جمهور ازبکستان هفته آینده دیدار خواهند کرد
گزارش ۲۷۹ مورد اقدام به خودکشی توسط سربازان اسرائیلی
مشاهده یک پهپاد، فرودگاهی در اسپانیا را تعطیل کرد
حماس: اسرائیل عمدا مانع جستجوی اجساد اسرای خود می‌شود
افغانستان: هر حمله پاکستان، درسی برای دیگران خواهد بود
لاوروف: هیچ مذاکره‌ای برای تمدید پیمان استارت نو در جریان نیست
سقوط یک هواپیمای سبک در کنیا ۱۱ کشته برجای گذاشت
جستجوی اجساد اسرائیلی، نادیده گرفتن ۱۰ هزار فلسطینی زیر آوار!
سخنگوی حماس: پایبند آتش‌بس هستیم و بازیابی اجساد را تسریع می‌کنیم
واکنش کرملین به اعزام نیرو‌های خارجی به اوکراین: آنها را نابود می‌کنیم
فاجعه گرسنگی در سودان؛ ۷۰۰ هزار کودک در خطر مرگ
قهرمانی تیم موی‌تای افغانستان در ایران با کسب دو کمربند طلا و مقام سوم جهان