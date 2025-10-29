باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی بختیاریزاده مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران اظهار کرد: در ماههای اخیر، با هماهنگی انجامشده با تجار، واردات گوشت منجمد از کشورهای مختلف از جمله مغولستان، استرالیا، روسیه و چند کشور دیگر در دستور کار قرار گرفته است. این گوشتها، گوشت تنظیم بازاری یا یارانهای نیستند و هیچگونه ارز دولتی به آنها تعلق نگرفته است، بلکه توسط تجار بخش خصوصی وارد کشور میشوند.
وی با تأکید بر کیفیت بالای این محصولات افزود: گوشتهای عرضهشده در میادین، از نوع گوشت بره نر و کاملاً درجهیک هستند و پس از انجام آزمایشهای کنترل کیفی و تأیید سازمان میادین میوه و ترهبار، در بازارها توزیع میشوند.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار خاطرنشان کرد: روزانه میانگین ۱۰ الی ۱۵ تن گوشت منجمد در ۲۰۰ بازار سطح شهر تهران که کاربری پروتئینی دارند عرضه میشود. این اقدام در راستای افزایش تنوع عرضه و پاسخ به نیاز شهروندان برای دسترسی به گوشت باکیفیت انجام گرفته است.
بختیاریزاده با اشاره به استقبال مطلوب شهروندان از این طرح گفت: در مدت کوتاهی از آغاز عرضه، استقبال بسیار خوبی از سوی مردم صورت گرفته و فروش گوشت منجمد وارداتی با قیمت مناسب و کیفیت بالا با رضایت عمومی همراه بوده است.