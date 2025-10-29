سیا در عملیاتی محرمانه تلاش کرده بود با پرداخت رشوه ۵۰ میلیون دلاری، خلبان هواپیمای مادورو را برای همکاری و تحویل او به واشنگتن تطمیع کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری «آسوشیتدپرس» به نقل از منابع خود گزارش داد که سازمان جاسوسی آمریکا موسوم به سیا تلاش کرده بود تا خلبان هواپیمای نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا را برای کمک به دزدیدن او جذب کند.

بر اساس گزارش این خبرگزاری، سازمان سیا آمریکا در آوریل ۲۰۲۴ از یکی از خبرچین‌های خود در جمهوری دومینیکن اطلاعاتی دریافت کرد که به آنها امکان تماس با ژنرال بیتنر ویه‌گاس، خلبان هواپیمای رئیس‌جمهور ونزوئلا، را داد.

یکی از جاسوسان اطلاعاتی آمریکا به این خلبان پیشنهاد پرداخت پاداش مالی داد، به شرط آن‌که هواپیما را به یکی از نقاطی هدایت کند که نیرو‌های آمریکایی بتوانند مادورو را بازداشت کنند.

در میان گزینه‌های احتمالی برای فرود هواپیما، از جزیره پورتوریکو (متعلق به آمریکا)، جمهوری دومینیکن و همچنین پایگاه آمریکایی گوانتانامو در کوبا نام برده شده است.

جاسوس آمریکایی به خلبان وعده داده بود که در صورت همکاری، «بسیار ثروتمند» خواهد شد و «مردمی کشورش او را دوست خواهند داشت». مبلغ پاداش پیشنهادی ۵۰ میلیون دلار اعلام شده است.

این جاسوس چندین بار از طریق یک برنامه پیام‌رسان رمزگذاری‌شده تلاش کرده بود خلبان را برای همکاری با سازمان جاسوسی آمریکا متقاعد کند، اما خلبان در سپتامبر گذشته شماره او را مسدود کرد.

گفته می‌شود آمریکا در ماه‌های اخیر فعالیت‌های نظامی خود را در نزدیکی سواحل ونزوئلا افزایش داده و چندین قایق را که ادعا می‌کرد توسط باند‌های قاچاق مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفته باشند، هدف قرار داده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده بود که ایالات متحده احتمال حملات نظامی به مواضعی در خاک ونزوئلا را برای مقابله با باند‌های مواد مخدر بررسی می‌کند.

پیش‌تر، دولت آمریکا مادورو را به فساد و دست داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم کرده بود، اما مادورو بار‌ها این اتهامات را رد کرده است. او اخیرا اعلام کرد که ونزوئلا در حال حاضر با «بزرگ‌ترین تهدید از سوی ایالات متحده در طول صد سال گذشته» روبه‌رو است.

منبع: آر تی