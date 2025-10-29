سیا در عملیاتی محرمانه تلاش کرده بود با پرداخت رشوه ۵۰ میلیون دلاری، خلبان هواپیمای مادورو را برای همکاری و تحویل او به واشنگتن تطمیع کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری «آسوشیتدپرس» به نقل از منابع خود گزارش داد که سازمان جاسوسی آمریکا موسوم به سیا تلاش کرده بود تا خلبان هواپیمای نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا را برای کمک به دزدیدن او جذب کند.

بر اساس گزارش این خبرگزاری، سازمان سیا آمریکا در آوریل ۲۰۲۴ از یکی از خبرچین‌های خود در جمهوری دومینیکن اطلاعاتی دریافت کرد که به آنها امکان تماس با ژنرال بیتنر ویه‌گاس، خلبان هواپیمای رئیس‌جمهور ونزوئلا، را داد.

یکی از جاسوسان اطلاعاتی آمریکا به این خلبان پیشنهاد پرداخت پاداش مالی داد، به شرط آن‌که هواپیما را به یکی از نقاطی هدایت کند که نیرو‌های آمریکایی بتوانند مادورو را بازداشت کنند.

در میان گزینه‌های احتمالی برای فرود هواپیما، از جزیره پورتوریکو (متعلق به آمریکا)، جمهوری دومینیکن و همچنین پایگاه آمریکایی گوانتانامو در کوبا نام برده شده است.

جاسوس آمریکایی به خلبان وعده داده بود که در صورت همکاری، «بسیار ثروتمند» خواهد شد و «مردمی کشورش او را دوست خواهند داشت». مبلغ پاداش پیشنهادی ۵۰ میلیون دلار اعلام شده است.

این جاسوس چندین بار از طریق یک برنامه پیام‌رسان رمزگذاری‌شده تلاش کرده بود خلبان را برای همکاری با سازمان جاسوسی آمریکا متقاعد کند، اما خلبان در سپتامبر گذشته شماره او را مسدود کرد.

گفته می‌شود آمریکا در ماه‌های اخیر فعالیت‌های نظامی خود را در نزدیکی سواحل ونزوئلا افزایش داده و چندین قایق را که ادعا می‌کرد توسط باند‌های قاچاق مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفته باشند، هدف قرار داده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده بود که ایالات متحده احتمال حملات نظامی به مواضعی در خاک ونزوئلا را برای مقابله با باند‌های مواد مخدر بررسی می‌کند.

پیش‌تر، دولت آمریکا مادورو را به فساد و دست داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم کرده بود، اما مادورو بار‌ها این اتهامات را رد کرده است. او اخیرا اعلام کرد که ونزوئلا در حال حاضر با «بزرگ‌ترین تهدید از سوی ایالات متحده در طول صد سال گذشته» روبه‌رو است.

منبع: آر تی

برچسب ها: دریای کارائیب ، ونزوئلا و آمریکا
خبرهای مرتبط
مادورو: نقشه سیا انفجار کشتی آمریکا برای ایجاد درگیری بود!
اهتزاز «پرچم دروغین» ترامپ در سواحل ونزوئلا
دولت ونزوئلا تحریک نظامی در دریای کارائیب را محکوم کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۹ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
اگر خلبان گول میخورد و در دام ترامپ می افتاد
سریع او را دستگیر و امپرتوری رسانه شون. یک فیلم هیجان انگیر از هک هواپیمای مادورو و محبور به فرود اضطراری
هواپیمای او میساخت و
خلبان هم محبور میکردند که version. ترامپ را مثل طوطی
سخن پران بازگو کند
و ترامپ میتوانست قدرت پوشالی امریکا را برخ بکشد و
ساده لوحان و جاهلان هم باور کنند
به همین سادگی
۳
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۴ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
مرگ بر آمریکا
۴
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
آمریکا دقیقاً مثل رژیم خمونخوار صهیونیستی با جنایت و دزدی و شرارت زنده است و اگر روزی توان این کار را ازدست بدهد به هر دلیل یا کشورهای دیگر قوی شوند یا کرک و پر خود کاملاً بریزه از بین خواهد رفت .
۲
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۵ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
مگه میشه رئیس جمهور یه کشور رو دزدید؟!
ونزوئلا یه کشوره مستقل هست، به آمریکا چه ربطی داره
چرا این خبر انقدر عجیبه!!!
۳
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۵ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
آره میشود این آمریکاست وترامپ است
Germany
ناشناس
۱۰:۰۰ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
مادرو جان کارت تمومه ، بعد رفتنت ببین مردم چجوری جشن میگیرند
۲۵
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۵ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
ای غربگرای خود تحقیر!!!!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۵ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
به ترامپ عجوز و کلان سن و خودشیفته پیشنهاد میکنم
مستندهایی در رابطه با دست داشتن سازمان سیا و سایر استخبارات در مواد مخدر و در زیر بعضی از شهرهای امریکا .قطار باری کوچک که مواد مخدر را حمل میکند .را ببین و از توهم بیرون بیا
چونکه دیگه نمیتوانی از اهرام حقوق بشر و ازادی بیان دورغین استفاده کنی
چونکه برای همیشه در غزه دفن شد ..اهرام
سلاح اتمی تون هم در عراق دفن شد
حالا اهرام فشارتون ..به بهانه مواد مخدر میخواهی به کشور مستقل ونزویلا حمله کنی
کی باورت میکند .حتی خودت و یار و غارت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۶ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
اگه مرگ بر مادرو گفتن که ملت خودشو بیچاره کرده غربگرایی من با افتخار غربگرا هستم
گروسی: ایران به طور فعال غنی‌سازی نمی‌کند
قطر به دنبال از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا در مورد پرونده هسته‌ای است
جواهرات دزدیده شده لوور هنوز پیدا نشده‌اند
شمار شهدا در پی نقض آتش‌بس توسط اسرائیل به ۱۰۹ نفر افزایش یافت
حماس ممنوعیت بازدید صلیب سرخ از زندانیان فلسطینی را محکوم کرد
دبیر کل سازمان ملل حملات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کرد
یک شهید در پی حملات رژیم صهیونیستی به شمال غزه
افتتاح پایگاه هلال‌احمر در اردوگاه مراقبتی تهران
آخرین اخبار
حماس ممنوعیت بازدید صلیب سرخ از زندانیان فلسطینی را محکوم کرد
شمار شهدا در پی نقض آتش‌بس توسط اسرائیل به ۱۰۹ نفر افزایش یافت
جواهرات دزدیده شده لوور هنوز پیدا نشده‌اند
قطر به دنبال از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا در مورد پرونده هسته‌ای است
دبیر کل سازمان ملل حملات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کرد
گروسی: ایران به طور فعال غنی‌سازی نمی‌کند
افتتاح پایگاه هلال‌احمر در اردوگاه مراقبتی تهران
یک شهید در پی حملات رژیم صهیونیستی به شمال غزه
سیل در هائیتی ۲۵ کشته بر جا گذاشت
نخست وزیر قطر: بر حفظ آتش‌بس متمرکز هستیم
لیتوانی مرز خود با بلاروس را تا یک ماه می‌بندد
تأکید بر همکاری بین‌المللی برای مبارزه با مواد مخدر در دیدار مقام طالبان با نماینده ارشد سازمان ملل
تحریک طالبان پاکستان مشکل داخلی این کشور است / هرگونه حمله پاکستان با «پاسخ مستقیم» روبرو می‌شود
انتقاد حماس از مواضع جانبدارانه آمریکا به نفع رژیم صهیونیستی
شبکه هوادار نتانیاهو لیکود را برنده انتخابات آتی دانست
پوتین از آزمایش موفق اژدر غول‌پیکر هسته‌ای خبر داد
اذعان رژیم صهیونیستی به بی‌اطلاعی حماس از عملیات رفح
واشنگتن پست: جنگ‌های تجاری ترامپ، نفوذ آمریکا را تضعیف کرد
جمع‌آوری ۱۶ هزار مدرک از جنایات جنگی و نسل‌کشی اسرائیل در غزه
کنگره نامزد ترامپ برای سفارت کویت را وتو کرد؛ دلیل: اظهارات ضد اسرائیلی
جهاد اسلامی: کشتار ۱۰۰ فلسطینی، نقض آشکار آتش‌بس است
تهدید کاتس علیه حماس: کت و شلوار پوش‌ها را ترور می‌کنیم!
معماری قدرت در عراق از طریق مجلس نمایندگان
هشدار در کوبا؛ تخلیه ۷۳۵ هزار نفر درپی نزدیک شدن طوفان ملیسا
دیدار معاون وزیر خارجه ایران با والی هرات برای توسعه همکاری‌های مرزی
شهادت یک روزنامه‌نگار و همسرش در مرکز نوار غزه
بن‌گویر علیه نتانیاهو شورید: حملات محدود خیانت است!
انتقال پنهان فناوری و تغییر موازنه قدرت در جهان
دیدار حساس شی جین‌پینگ و ترامپ امروز در بوسان
شهادت ۱۰۰ فلسطینی در حملات هوایی شبانه اسرائیل به غزه