رئیس بازرسی انتظامی مازندران گفت: تحقق پیشگیری از تخلفات نیازمند نظارت هوشمندانه و مستمر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ ساداتی رئیس بازرسی انتظامی استان مازندران با تأکید بر اهمیت نظارت هدفمند در ارتقاء سلامت سازمانی، گفت: دستیابی به مرحله پیش‌بینی و پیشگیری از تخلفات و جرایم، مستلزم اشراف اطلاعاتی، تسلط بر عوامل محیطی، تجزیه و تحلیل دقیق و ریشه‌یابی ناهنجاری‌هاست.

او افزود: اعمال مؤثر قانون، افزایش صحت عملکرد کارکنان و تقویت خودکنترلی در میان نیرو‌های انتظامی، از جمله مؤلفه‌هایی است که تنها در سایه نظارتی دقیق و هوشمندانه محقق می‌شود.

سرهنگ سید جعفر ساداتی گفت: با نهادینه‌سازی فرهنگ پاسخگویی و شفافیت در عملکرد، می‌توان از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری کرد و اعتماد عمومی به مجموعه انتظامی را بیش از پیش تقویت کرد.

برچسب ها: سازمان بازرسی ، پیشگیری از تخلفات
