با نزدیک شدن به مراحل پایانی روند رسیدگی به پرونده دانشجویان، گروه‌های دانشجویی و شخصیت‌های برجسته فداکاری چهاردهمین دوره اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران شمار برگزیدگان نهایی آن به‌زودی مشخص می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، نخستین جلسه کمیته انتخاب چهاردهمین دوره اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران ۲۷ مرداد تشکیل و آخرین جلسه آن در ۴ آبان ۱۴۰۴ با حضور داوران و کارشناسان حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی با محوریت بررسی سوابق فداکاری، فعالیت‌های داوطلبانه و ایثاگرانه و مستندات ارسال‌شده توسط دانشگاه‌ها و نهاد‌های همکار برگزار و مدارک و پرونده‌های به‌دقت ارزیابی شد.

شورای کارشناسی و انتخاب طی هشت جلسه با هدف بررسی نهایی، پرونده‌های دانشجویان معرفی‌شده از سراسر کشور را بررسی و ارزیابی کردند.

در این فرآیند ۱۰ سازمان و نهاد ملی از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور، سازمان انتقال خون ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان حفاظت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان نظام پزشکی و جهاد دانشگاهی نقش فعال و مشارکتی داشتند.

براساس اعلام دبیرخانه این رویداد «فرهنگی – دانشجویی»، تا زمان انتشار این گزارش ۹۰ درصد کل پرونده‌های دانشجویی، گروه‌های دانشجویی و شخصیت‌های برجسته فداکاری بخش پایانی روند ارزیابی را طی کرده‌اند و نهایی شدن اسامی در جلسات آینده انجام خواهد شد.

دانشجویان، گروه‌های دانشجویی و شخصیت‌های فداکار در زمینه‌های اجتماعی، امدادرسانی، محیط زیست، خیریه، حوزه سلامت و خدمات داوطلبانه و ... عملکرد موثر و مستمر داشته‌اند.

براساس این گزارش، آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران تاکنون در ۱۳ دوره از سال ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۳ برگزار شده است. شمار کل برگزیدگان ۴۲۸ فرد و ۸۹ گروه بوده که ۲۹۲ فرد و گروه برگزیده از دانشگاه‌های دولتی و ۱۴۱ فرد و گروه برگزیده از دانشگاه آزاد اسلامی بوده‌اند.

در ادوار مختلف برگزاری آیین به‌تدریج ایفای نقش بخش مردمی پررنگ‌تر شد و از ۴۵ غیردانشجو یا شخصیت‌های مردمی فداکار از پزشک، آموزگار، خبرنگار، دانش‌آموز، ساربان، قاضی، جانباز، کارمند زن و ... نیز تقدیر شد.

