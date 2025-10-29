باشگاه خبرنگاران جوان - در جهان پرشتاب امروز، معنویت بیش از هر زمان دیگری به یک نیاز درونی تبدیل شده است. اما در میان نقش‌ها و مسئولیت‌های متعدد زنان، از مادر و همسر گرفته تا کارمند، پرستار یا مراقب خانواده، تجربه‌ معنویت چهره‌ای متفاوت می‌یابد. دیگر سخن از خلوت‌های طولانی در مساجد یا دعاهای مفصل نیست، بلکه سخن از «حضور خدا در دلِ کارهای عادی» است؛ در آرامش میان همهمه‌ زندگی.معنویت زنانه در جامعه‌ معاصر ایران، گاهی نه در کلام و مناسک، بلکه در صبر، مهربانی و احساس مسئولیت تجلی می‌یابد. زنانی که ایمان را نه در کناره‌گیری از زندگی، بلکه در ادامه دادنِ آن جست‌وجو می‌کنند.

حضور خدا در های و هوی کارهای معمولی

در آپارتمانی در شرق تهران، صدای جوشیدن چای و قاشق‌ زدن‌های صبحگاهی با صدای قرآن تلفیق می‌شود. زهرا رضایی، ۳۷ ساله، کارمند بانک و مادر دو فرزند است. می‌گوید بیشتر وقت‌ها فرصت دعا ندارد، اما سعی می‌کند ایمانش را در کارهای ساده حفظ کند. و مگر زندگی به سبک اسلام پیامبر رحمت صل الله علیه و آله وسلم جز این است؟رضایی می‌گوید: «من خدا رو وسط کارهای معمولی پیدا می‌کنم. وقتی دارم لباس بچه‌هام رو پهن می‌کنم، یا حتی موقعی که با ارباب‌رجوع بداخلاق سروکار دارم. همون لحظه‌ها به خودم می‌گم «آروم باش، خدا داره می‌بینه.» برام همین یادآوری، خودش دعاست.»امام رضا علیه السلام درباره این نوع از عبادت در کلامی می‌فرمایند: «عبادت به بسیاریِ نماز و روزه نیست بلکه عبادت، بسیار اندیشیدن در کار خداست.»