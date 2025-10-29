باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوامنتهی به ساعت ۰۸:۰۰ صبح امروز در شهر دشت آزادگان به عدد نگرانکننده ۳۴۴ میکروگرم بر متر مکعب رسیده که نشاندهنده وضعیت قهوهای و «خطرناک» است. اهواز نیز با ثبت شاخص ۲۱۹ در وضعیت «بنفش» و «بسیار ناسالم» قرار دارد.
شهرهای کارون و هویزه با شاخصهای ۱۹۱ و ۱۹۰ در وضعیت «قرمز» و «ناسالم برای همه گروههای سنی» هستند.
همچنین اندیمشک ۱۳۲، بهبهان ۱۲۰، خرمشهر ۱۰۹ و شوشتر ۱۰۳ در محدوده «نارنجی» و «ناسالم برای گروههای حساس» گزارش شدهاند. در این شرایط، افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیتهای سنگین یا طولانی در فضای باز خودداری کنند.
در مقابل، وضعیت کیفی هوا در شهرهای آبادان، آغاجری، اندیکا، ایذه، باغملک، دزفول، شادگان، شوش، لالی، ماهشهر، مسجدسلیمان، ملاثانی، هفتکل و هندیجان «قابل قبول» اعلام شده و دهدز و رامهرمز نیز بهعنوان دو شهر با هوای «پاک» در استان گزارش شدهاند.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.
منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور