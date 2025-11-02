مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: تامین به موقع نهاده دامی مشکلی در تامین مرغ کشور نخواهیم داشت، اما با استمرار روند فعلی دچار بحران خواهیم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت:ظرفیت تامین نهاده های دامی به نسبت روزهای اخیر تغییر محسوسی نداشته و کماکان بارگزاری نهاده همانند قبل قطره چکانی در حال انجام است.

به گفته وی، مشکلات تامین نهاده های دامی بهبودی نداشته است که انتظار ما آن است که با  ورود مجلس به بارگزاری و بارگیری نهاده دامی و ورود سازمان بازرسی کل کشور، ورود دستگاه های نظارتی کار را تسهیل کند تا مشکلات تامین نهاده های دامی مرتفع شود.

اسداله نژاد ادامه داد: برنامه ریزی تولید قبل از مشکلات نهاده های دامی انجام شده بود و به عبارت دیگر برنامه بلندمدت است، اما بنابر آمار در مهرماه میزان جوجه ریزی به ۱۵۹ میلیون قطعه رسیده که نشبت به شهریورماه ۹ میلیون قطعه رشد داشته است.

به گفته این مقام مسئول، استمرار پایداری تولید مشروط بر تامین نهاده دامی است، اما در آبان ماه  پیش بینی می شود که اگر تسریع در تامین نهاده دامی طی ۲۰ تا ۲۵ روز آینده صورت نگیرد،شاهد چالش جوجه ریزی خواهیم داشت.

وی قیمت مصوب هرقطعه جوجه یکروزه را ۳۲ هزارتومان اعلام کرد و افزود: در اواسط مهرماه قیمت هر قطعه جوجه ۴۲ تا ۴۳ هزارتومان بود  که مجدد با کاهش جوجه ریزی فروکش کرد به طوریکه کمتر از نرخ مصوب رسیده است. حال بی توجهی به تامین نهاده های دامی را دچار می کند.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: تازمانیکه دولت قادر به تامین نهاده با نرخ مصوب نیست، امکان عرضه مرغ با نرخ مصوب وجود ندارد.

وی گفت: با تامین به موقع نهاده دامی مشکلی در تامین مرغ کشور نخواهیم داشت، اما با استمرار روند فعلی دچار بحران خواهیم شد.

