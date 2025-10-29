جشنواره انار اشرف بهشهر تا ٩ آبان ماه در حال برگزاری می باشد و این جشنواره، به شکرانه تولید محصول باکیفیت و عرضه انار مرغوب و ارگانیک بهشهر به هموطنان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سمیه حسنی مدیر جهاد کشاورزی بهشهر گفت: ایران، سومین تولیدکننده انار جهان محسوب می‌شود و از تولیدکنندگان مهم انار است. کشور‌های اروپایی و عربی خواهان انار ایران هستند و با تقویت زیرساخت‌های فرآوری و بسته‌بندی می‌توان سهم انار صادراتی و ارزآوری آن به کشور را افزایش داد.

او افزود: بهشهر دارای یکهزار و ١٨٣ هکتار سطح زیرکشت انار با ۷۵۰ بهره بردار و تولیدکننده است و با تولید ۱۸٨٠٠ تن انار، پیشتاز تولید این محصول در استان مازندران است. در سال جاری، ٨٥٠ میلیارد تومان ارزش اقتصادی از فروش محصول انار تولیدی، نصیب باغداران منطقه میشود.

حسنی گفت: جشنواره بزرگ انار اشرف بهشهر تا تاریخ ٩ آبان ماه در این شهرستان در حال برگزاری است و این جشنواره، به شکرانه تولید محصول انار باکیفیت در سال جاری و عرضه انار مرغوب و ارگانیک بهشهر به هموطنان و ایجاد شور و نشاط اجتماعی و تقویت وحدت ملی است.

مدیر جهاد کشاورزی بهشهر افزود: شهرستان بهشهر به عنوان قطب تولید انار استان، سهم قابل توجهی در چرخه اقتصادی و تولیدات بخش کشاورزی استان دارد. توسعه سردخانه‌های تخصصی، واحد‌های فرآوری در زمینه سورتینگ و تولید محصولات مختلف از انار از جمله رب انار، لازمه راهیابی به بازار‌های جهانی و برندسازی است.