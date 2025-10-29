سرمربی تیم فوتبال استقلال برای حفظ سهمیه بازیکنان خارجی باید از آنها در طول فصل استفاده کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال اگرچه در آغاز فصل نقل‌وانتقالات تابستانی عملکردی ناامیدکننده داشت، اما در هفته‌های پایانی با جذب چند بازیکن مطرح خارجی از جمله داکنز نازون، موسی جنپو، آنتونیو آدان و یاسر آسانی توانست رضایت هواداران خود را به‌دست آورد و شرایط نقل‌وانتقالاتی خود را بهبود بخشد.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، پس از پایان دوران محرومیتش به نیمکت آبی‌پوشان بازگشت و توانست تیمش را از بحرانی نسبی خارج کند. استقلال با هدایت او سه پیروزی پیاپی کسب کرده و دوباره به مسیر موفقیت در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا ۲ بازگشته است.

با وجود این روند مثبت، استقلال در فصل جاری با یک چالش قانونی مواجه شده است. سوخت شدن سهمیه یکی از بازیکنان خارجی به دلیل عدم استفاده از آلمدین زیلیکیچ، هافبک بوسنیایی این تیم، باعث شده باشگاه در ثبت‌نام جلال‌الدین ماشاریپوف، وینگر ازبکستانی و ملی‌پوش خود پس از پایان مصدومیتش با مشکل روبه‌رو شود.

مطابق با قانون سازمان لیگ برتر فوتبال ایران، هر باشگاه موظف است در طول فصل از حداقل ۶۰ درصد بازیکنان خارجی خود استفاده کند تا سهمیه خارجی‌اش برای فصل بعد حفظ شود. در غیر این صورت، باشگاه با خطر حذف یا کاهش تعداد مجاز بازیکنان خارجی مواجه خواهد شد.

بر این اساس، ساپینتو و همکارانش در کادر فنی باید در برنامه‌ریزی‌های خود دقت بیشتری به خرج دهند. بازیکنانی نظیر موسی جنپو و آنتونیو آدان که در هفته‌های اخیر کمتر در ترکیب اصلی قرار گرفته‌اند، باید در ادامه فصل فرصت بازی بیشتری پیدا کنند تا استقلال با خطر از دست دادن سهمیه خارجی‌هایش روبه‌رو نشود.

استقلال در حالی روز‌های امیدوارکننده‌ای را سپری می‌کند که مدیریت درست بازیکنان خارجی می‌تواند یکی از عوامل کلیدی تداوم موفقیت‌های این تیم در ادامه فصل باشد.