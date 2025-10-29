\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u0645\u06cc\u062f \u0641\u062a\u0627\u062d\u06cc\u060c \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0627\u0631\u062a\u0628\u0627\u0637\u0627\u062a \u0648 \u0631\u06cc\u0627\u0633\u062a \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u062a\u0646\u0638\u06cc\u0645 \u0645\u0642\u0631\u0631\u0627\u062a \u0648 \u0627\u0631\u062a\u0628\u0627\u0637\u0627\u062a \u0631\u0627\u062f\u06cc\u0648\u06cc\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0627\u067e\u0631\u0627\u062a\u0648\u0631\u0647\u0627 \u062e\u0648\u0627\u0647\u0627\u0646 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u06f7\u06f5 \u062f\u0631\u0635\u062f\u06cc \u062a\u0639\u0631\u0641\u0647 \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0
200% در عمل
همین الان ۵ گیک میگیرم ۳ روز بیشتر برام نمیمونه حساب کن در ماه چه قدر پول اینترنت میدم