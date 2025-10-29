باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی:

اپراتور‌ها خواهان افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت هستند + فیلم

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص افزایش تعرفه اینترنت توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اپراتورها خواهان افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت هستند.

 

 
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۸ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
بخاطر فیلترینگ ما ۷۵٪ مصرف اینترنتو از اپراتورها طلبکاریم حالا میخواد ۷۵٪ هم گرون کنه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۸ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
ببینید صاحب اینها کی هستن؟ پول مفت بدون هیچ خدماتی، دلال به این میگن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۷ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
اپراتور ها غلط میکنند که قیمت اینترنت را افزایش دهند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۰ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
متاسفانه عمدا سرعت اینترنت کم کردند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۸ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
کی هستن؟مردم عادی!
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۳ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
چخبره لعنتیا
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اینترنت
۱۰:۴۵ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
برای یه لقمه نون، اسنپ روشن میکنم مسافر بزنم گوشی هنگ میکنه طوری که استرس شدید باعث میشه که خیلی وقت ها بی خیال شم، 16 گیگ میخرم برای 3 ماه بعد از سه ماه این حجم بسته کم حتی تموم هم نمیشه، با این وضعیت سرعت اینترنت که هر وقت نت رو روشن میکنم سر درد میگیرم به طوری که دیونه میشم و گوشیم هنگ میکنه، اینترنت رو گرون کنید در قبال چه خدماتی جز
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۸ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
مگه اینترنت سیب زمینی و پیاز و ماشین و طلاست که اینقدر میخواهید گران کنید ، کم درآمدی از اینترنت ندارید که میخواهید گران کنید ،یه مقدار شما کمتر سود کنید مگر چه می شود ،همه بار گرانی را که نباید روی دوش مردم تلمبار کرد .مردم گناه دارند.
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۹ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
جدی اینقدر حقوق معلم و بازنشسته اضاف نشد چرا چون قانون فقط برا خودتون
Iran (Islamic Republic of)
H
۱۰:۳۵ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
مردم اگه مردم باشن نمی‌خرند تا بدونم همچین جراعت میکنند گرون کنند
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۲ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
خب بکن زورت که میرسه . مردمم بنده شما هستن
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۸ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
75% روی کاغذ
200% در عمل
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۵ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
همین الان نسبت به درآمد گرون ترین اینترنت دنیا داریم اگه گرون کنند دیگه استفاده نمیکنم میرم adsl میگیرم
همین الان ۵ گیک میگیرم ۳ روز بیشتر برام نمیمونه حساب کن در ماه چه قدر پول اینترنت میدم
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بهنام
۱۰:۲۱ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
اینترنت ضعیف اهل بوق مگه افزایش هم میخواد
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی کدخدائی
۱۰:۰۹ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
اپراتور ها بیخود کردن
۰
۱۱
پاسخ دادن