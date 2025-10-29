باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ تهران گفت: با توجه به اهمیت ایمنی شهروندان و لزوم رعایت استاندارد‌های ایمنی در اماکن عمومی و تجاری، پس از چندین مرحله تذکر و عدم همکاری مسئولان دو پاساژ شانزلیزه و آلومینیوم ناچار به پلمب آنها شدیم. ایمنی شهروندان برای ما در اولویت است و هیچ‌گونه اغماضی در برابر تخلفات و خطرات احتمالی پذیرفته نیست.

وی افزود: شهرداری منطقه ۱۱ در چارچوب قانون و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، نظارت مستمر بر ایمنی ساختمان‌های عمومی و تجاری را ادامه خواهد داد تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.