باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ تهران گفت: با توجه به اهمیت ایمنی شهروندان و لزوم رعایت استانداردهای ایمنی در اماکن عمومی و تجاری، پس از چندین مرحله تذکر و عدم همکاری مسئولان دو پاساژ شانزلیزه و آلومینیوم ناچار به پلمب آنها شدیم. ایمنی شهروندان برای ما در اولویت است و هیچگونه اغماضی در برابر تخلفات و خطرات احتمالی پذیرفته نیست.
وی افزود: شهرداری منطقه ۱۱ در چارچوب قانون و با همکاری دستگاههای ذیربط، نظارت مستمر بر ایمنی ساختمانهای عمومی و تجاری را ادامه خواهد داد تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.