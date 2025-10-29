باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پریسا بهرامی - لطفالله وکیلی از مساعدتهای گسترده و مؤثر دستگاهها، نهادهای حمایتی و خیرین در تأمین ملزومات تحصیلی برای دانشآموزان نیازمند استان خبر داد و اظهار کرد: این کمکها در راستای آمادهسازی دانشآموزان بیبضاعت برای آغاز سال تحصیلی جدید صورت گرفته است.
وکیلی با اشاره به همدلی و مشارکت گسترده نهادهای مختلف از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، موقوفه صادق وزیری، آموزش و پرورش ناحیه ۲ و جمعی از خیرین و فرهنگیان استان گفت: در آستانه شروع سال تحصیلی ۱۴۰۴، ارگانهای مختلف استان بهویژه کمیته امداد امام خمینی (ره)، موقوفه صادق وزیری و گروهی از خیرین و فرهنگیان دست به دست هم دادند تا دانشآموزان نیازمند استان از کمکهای مختلف بهرهمند شوند.
وی در ادامه افزود: موقوفه صادق وزیری در این زمینه پیشقدم بوده و ۲ هزار بسته لوازمالتحریر و نوشتافزار را تهیه و میان دانشآموزان توزیع کرده است.
رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان استان کردستان یادآور شد: همچنین، فرهنگیان استان نیز با اختصاص مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان از درآمدهای فرهنگی خود، کمکهای قابل توجهی به این امر خیر انجام دادند.
وکیلی با بیان اینکه این کمکها تنها به موقوفه صادق وزیری محدود نمیشود، ادامه داد: در سطح شهرستانها و به ویژه در ناحیه یک شهر سنندج، اقدامات خیرخواهانه دیگری نیز صورت گرفته است و بهطور کلی، در این مناطق بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ بسته لوازمالتحریر توسط کمیته امداد، موقوفات سنندج و کمکهای مردمی توزیع شده است.
وی خاطرنشان کرد: مجموع مساعدتهای انجام شده در مهرماه ۱۴۰۴ بالغ بر سه میلیارد تومان برآورد میشود که رقم قابل توجهی در حمایت از دانشآموزان نیازمند استان است.
وی افزود: این اقدامهای خداپسندانه نهتنها بهعنوان کمکهای مادی، بلکه بهعنوان گامی بزرگ در راستای ارتقای عدالت آموزشی و ایجاد شرایط برابر برای دانشآموزان محروم استان بهشمار میروند.
رئیس انجمن اولیا و مربیان استان کردستان در پایان با تقدیر از همکاری همه نهادها، فرهنگیان و خیرین اعلام کرد که این کمکها تأثیر زیادی در کاهش مشکلات تحصیلی دانشآموزان نیازمند خواهد داشت و شرایطی را برای آنها فراهم میآورد که بتوانند با روحیهای بهتر به ادامه تحصیل بپردازند.