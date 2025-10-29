رئیس جمهور آمریکا که به شرق آسیا سفر کرده است، در راه کره جنوبی ادعا کرد که او احتمالا یک دیدار نزدیک با رهبر کره شمالی داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز چهارشنبه پیش‌بینی کرد که با کیم جونگ-اون، رهبر کره‌شمالی، در آینده‌ای نه چندان دور دیدار خواهد کرد.

او در مسیر عزیمت به کره‌جنوبی، به خبرنگاران در هواپیمای ریاست‌جمهوری ادعا کرد: در مقطعی، ما با کره‌شمالی تعامل خواهیم داشت. من فکر می‌کنم آنها به این کار تمایل دارند و من هم همین‌طور.

ترامپ مدت‌هاست که تمایل خود را برای ملاقات با جونگ-اون ابراز کرده است. هفته گذشته نیز اعلام کرد که به شدت مایل است در جریان سفرش به کره‌جنوبی با رهبر کره‌شمالی دیدار کند.

رئیس‌جمهور آمریکا صبح چهارشنبه وارد گیونگجو در شرق شبه‌جزیره کره شد، جایی که در نشست سران مجمع همکاری‌های اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک) شرکت خواهد کرد. در حاشیه نشست اپک ، او با همتای چینی خود، شی جین‌پینگ، دیدار خواهد کرد؛ دیداری که هر دو طرف امید زیادی به آن بسته‌اند تا به آتش‌بس در جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان دست یابند.

شایان ذکر است که دوره اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ با سه دیدار با کیم جونگ-اون همراه بود که مسیر دیپلماسی هسته‌ای در شبه‌جزیره کره را تغییر داد. در مجموع، سه دیدار مستقیم بین این دو رهبر صورت گرفت که با وجود کاهش تنش‌ها، در نهایت نتوانست به خلع سلاح هسته‌ای کره‌شمالی منجر شود.

منبع: المیادین