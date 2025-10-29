باشگاه خبرنگاران جوان - نتایج جدیدترین نظرسنجی موسسه تحقیقات افکار عمومی سیوی به نمایندگی از گروه رسانه‌ای فونکه حاکی از آن است که بیش از نیمی از زنان آلمانی در مکان‌های عمومی احساس امنیت نمی‌کنند. باشگاه‌ها و ایستگاه‌های قطار به ویژه در این زمینه عملکرد ضعیفی دارند.

براین اساس، ۵۵ درصد از زنان مورد بررسی اظهار داشتند که در هیچ یک از فضا‌های عمومی موجود احساس امنیت نمی‌کنند که این فضا‌ها شامل خیابان، وسایل حمل و نقل عمومی و پارک‌ها می‌شد.

باشگاه‌ها و ایستگاه‌های قطار بدترین عملکرد را داشتند و تنها ۱۴ درصد از زنان آلمانی اظهار داشتند که در آنجا احساس امنیت می‌کنند.