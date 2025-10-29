باشگاه خبرنگاران جوان - عوض نخست، گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، پیادهروی خانوادگی با شعار تابآوری زیرساختی، پایداری اجتماعی در اردبیل به انجام میرسد.
او افزود: این همایش با همکاری اداره کل ورزش و جوانان، هیئت ورزشهای همگانی و پدافند غیرعامل استانداری اردبیل، ساعت ۸ صبح روز جمعه در محل دریاچه شورابیل برگزار میشود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: پیادهروی از مقابل مزار شهدای گمنام شورابیل شروع شده و در محل بوستان باغ بهشت شورابیل، خاتمه مییابد.
مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل با بیان اینکه پیادهروی همراه با آموزشهای امدادی و ایمنی خواهد بود، تصریح کرد: از عموم خانوادههای اردبیلی و دوستداران ورزش و سلامتی دعوت میشود در راستای حفظ سلامتی و شادابی جامعه و برای افزایش آگاهی در حوزه پدافند غیرعامل، از این بستر فرهنگی _ ورزشی بهرهمند شوند.
نخست تصریح کرد: در انتهای این برنامه ۲ دستگاه دوچرخه، ۱۰۰ میلیون ریال کمک هزینه عتبات و ۱۴ جایزه نقدی به قید قرعه اهداف خواهد شد.
منبع: ورزش و جوانان