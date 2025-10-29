باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان با شکست ۹ بر ۱ تایلند، با نمایشی درخشان به فینال رقابت‌های آسیایی بحرین صعود کرد و به مصاف ایران رفت.

این دیدار شامگاه پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴ (۳۰ اکتبر ۲۰۲۵) ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران در سالن مرکزی شهر منامه برگزار خواهد شد.

شاگردان بهروز جعفری در مرحله گروهی با سه پیروزی متوالی برابر ازبکستان، بحرین و چین، صدرنشین گروه A شدند. آن‌ها در این سه دیدار ۲۱ گل به ثمر رساندند و تنها ۳ گل دریافت کردند.

تیم ایران نیز با عملکردی مقتدرانه به عنوان تیم نخست گروه B به مرحله حذفی راه یافت و در نیمه‌نهایی از سد ازبکستان گذشت. ایران در مسیر صعود خود ۲۸ گل به ثمر رسانده و ۵ گل دریافت کرده است.