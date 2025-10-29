سرزمین مساجد باشکوه و مناره‌های سربه‌فلک‌کشیده، روز‌ها و هفته‌ها پیش از آنکه چهل و هشتمین دوره مسابقات ملی قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه در سنندج طنین‌انداز شود، شاهد نزول برکات معنوی کلام‌الله مجید بود.

مردم استان ، نه صرفاً یک میزبان، بلکه یک مشتاق واقعی بود که با برپایی محافل قرآنی در دورترین روستاها، پیش‌لرزه‌های این ضیافت روحانی را آغاز کرد و محافلی که با حضور قاریان برجسته کشوری و استانی، برکت و معنویت را به جان این مرز و بوم شیعه و سنی هدیه داد،از دعای زوج جوان برای برکت زندگی‌شان تا اشک‌های مادری برای شفای فرزند بیمار، همه گوشه‌ای از معجزات این محفل نورانی بود که کردستانی‌ها در ایام برگزاری آن، رسم مهمان‌نوازی و ارادت خود را به کشور نشان دادند.

صد محفل نور، یک استان عاشق

به گفته حجت الاسلام محمد کاروند، مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان، تا پیش از افتتاح رسمی مسابقات، بیش از ۱۰۰ محفل قرآنی در گوشه گوشه استان برگزار شد که شور و اشتیاق عمومی را به وضوح نشان می‌داد.

وی با اشاره به جغرافیای این برکت، خاطرنشان کرد: از صحن نورانی امام‌زاده بی‌بی هاجره خاتون سنندج گرفته تا مسجد روستای نِگل در جوار قرآن تاریخی آن، همگی آکنده از عطر آیات الهی بودند و این برنامه‌ها، در واقع آمادگی قلبی مردمانی را به تصویر کشید که تشنه معنویت ناب بودند.

استقبال جمعیت در شهر قرآن

با آغاز مسابقات ملی قرآن کریم در سنندج، اتفاقی کم‌نظیر رخ داد، روزانه استقبال هزاران نفری مردم کردستان از این محفل نورانی، معنای عمیق اهمیت و جایگاه قرآن در این دیار را به تصویر کشید و شور و ارادتی که مدیران استان را نیز بی‌هیچ تذکر و تأکیدی، عاشقانه پای کار نشاند.

آرش زره‌تن لهونی، استاندار کردستان، با تأیید این فضای معنوی اظهار داشت: این رویداد، مدیران استان را با عشق و علاقه در اجرای این رویداد همکاری داد.

وی نیز از برگزاری ۱۰۰ محفل قرآنی هم‌زمان در مساجد، اماکن مذهبی، مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات خبر داد و تأکید کرد که هوای معنویت در سنندج تازه شد.

استقبال بی‌نظیر مردم به حدی بود که فضای سالن اصلی مجتمع فجر سنندج، پاسخگوی جمعیت نبود و مسئولان ناچار شدند تا در راهرو‌ها و حتی حیاط این مجتمع فرهنگی فجر سنندج نیز، زمینه حضور و بهره‌مندی مردم مشتاق را فراهم آورند.

قصه‌هایی از جنس ایمان و برکت

در میان جمعیت هزاران نفری، صحنه‌هایی به چشم می‌خورد که نشان از ریشه دواندن برکت این رویداد در تار و پود زندگی مردم داشت، از پیوند آسمانی تا طلب شفای بیمار از قرآن کریم.

در لابلای جمعیت، والدینی حضور داشتند که کودک بیمار خود را با دستانی لرزان و دلی امیدوار به این محفل معنوی آورده بودند، اشک‌هایشان گواه بود که به برکت طنین نوای حافظان و قاریان قرآن کریم از جای جای کشور، شفای فرزندشان را از پروردگار رحمان طلب می‌کنند.

حضور پررنگ و بی‌تفاوت مردم شیعه و سُنی این دیار در کنار یکدیگر، زیباترین تصویر از وحدت و انسجام بود، این محفل نورانی، بار دیگر ثابت کرد که هر جا کلام الهی و رنگ معنویت باشد، مردم این سرزمین بدون در نظر گرفتن مذهب و زبان، در کنار هم هستند و پای کار خواهند بود.

پرچم نور در دستان سیستان

سرانجام، این ضیافت باشکوه معنوی، شامگاه دوشنبه (پنجم آبان‌ماه) با معرفی برگزیدگان رشته‌های مختلف شامل حفظ، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، دعاخوانی، همخوانی و همسرایی و اذان، به کار خود پایان داد.

مراسم اختتامیه با حضور جمعی از مسئولان کشوری از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، نقطه اوج این رویداد بود.