باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از آموزش و پرورش؛ علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش در نشست صمیمی با اعضای فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: رسیدگی به وضعیت معیشت معلمان، از مهمترین دغدغههای کمیسیون است.
وی افزود: برای بهبود وضعیت موجود معلمان، همت ویژه و اعتبارات کافی لازم است و دولت نیز در این مسیر کمک خواهد کرد.
کاظمی، با اشاره به وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: سیاست صندوق ذخیره، حرکت از بنگاهداری به سهامداری، تعدیل و ادغام شرکتهای زیان ده و ایجاد سامانه شفافیت و ارتقای ساختار حراستی و نظارتی قوی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم نظارت جدیتر بر مدارس غیر دولتی تأکید کرد و افزود: ساماندهی نیروی انسانی نیز در حال انجام است. از مجلس تقاضا داریم تا با اصلاح آیین نامه، مشکلات موجود برای تبدیل وضعیت معلمان را برطرف کند.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، کاظمی، در پایان خواستار شد که تا تخصیص «فوقالعاده خاص» به معلمان، در قالب نامه رسمی از سوی مجلس شورای اسلامی، به مراجع ذیربط، ارائه شود، چرا که بدون اعمال فوق العاده خاص، اقتصاد معلمان تغییر نخواهد کرد.