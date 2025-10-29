وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: رسیدگی به معیشت فرهنگیان، اولویت اصلی ماست، «فوق‌العاده خاص» باید به آموزش و پرورش و معلمان تخصیص داده شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از آموزش و پرورش؛ علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش در نشست صمیمی با اعضای فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: رسیدگی به وضعیت معیشت معلمان، از مهم‌ترین دغدغه‌های کمیسیون است.

 وی افزود: برای بهبود وضعیت موجود معلمان، همت ویژه و اعتبارات کافی لازم است و دولت نیز در این مسیر کمک خواهد کرد.

کاظمی، با اشاره به وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: سیاست صندوق ذخیره، حرکت از بنگاه‌داری به سهامداری، تعدیل و ادغام شرکت‌های زیان ده و ایجاد سامانه شفافیت و ارتقای ساختار حراستی و نظارتی قوی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم نظارت جدی‌تر بر مدارس غیر دولتی تأکید کرد و افزود: ساماندهی نیروی انسانی نیز در حال انجام است. از مجلس تقاضا داریم تا با اصلاح آیین نامه، مشکلات موجود برای تبدیل وضعیت معلمان را برطرف کند.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، کاظمی، در پایان خواستار شد که تا تخصیص «فوق‌العاده خاص» به معلمان، در قالب نامه رسمی از سوی مجلس شورای اسلامی، به مراجع ذی‌ربط، ارائه شود، چرا که بدون اعمال فوق العاده خاص، اقتصاد معلمان تغییر نخواهد کرد.

برچسب ها: وزیر آموزش و پرورش ، تبدیل وضعیت
خبرهای مرتبط
وزیر آموزش و پرورش:
برنامه‌های تبیینی متناسب با ذائقه نسل جدید تدوین می‌شود
مجلس پیگیر اجرایی شدن قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است + فیلم
نیروهای شرکتی بانک ملی همچنان در بلاتکلیفی استخدام
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۴ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
چه خوبه معلمین در کنار افزایش حقوق به دنبال افزایش سطح خودشان باشن تا شاهد افت تحصیلی دانش آموزان با این وضع نباشیم. واقعا سطح آموزش دانش آموزان در مدارس افول کرده
۵
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
دانش آموزان دیگه درسخون نیستن خیلی از اونا تو فضای مجازی هستن وبیشتر بازی میکنند تا درس بخونند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۸ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
چرا فکر میکنی سطح معلمان پایین هست؟ دانش آموزان درس خوان نیستند و به پوچی رسیده اند چون سطح زندگی معلمان را می بینند دوس ندارند درس بخوانند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۳ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
برو بابا یک مشت معلم بیسواد با ازمون وارد میکنن بعد بزور براشون کلاس میزارن و هیچی بلد نیستن بچه های مردم شدن بازیچه
۱۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۶ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
بچه خودش بخواهد نیاز به معلم نداره، حالا یه معلم یه ذره کمک کنه، پیشرفت می کنه، برو جراح کبد دنیا رو ببین کیه چی بوده و معلم چه تاثیری روش گذاشته
اعلام زمان پرینت کارت و شهر‌های محل برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۴
آخرین اخبار
اعلام زمان پرینت کارت و شهر‌های محل برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۴
پیشنهاد طب سنتی برای درمان دیسک کمر بدون استفاده از عمل جراحی + فیلم
هزینه اضافی بابت انتقال از کابل‌های مسی به فیبر نوری به مردم تحمیل نمی‌شود
جزئیات هفت مصوبه حمایتی پرستاران اعلام شد
عادات غذایی که به بافت استخوان آسیب می‌رسانند
ایده‌ها و محصولات نوآورانه و فناورانه، بدون ارزیابی دانش‌بنیان می‌شوند
هاشمی: ارتقای کیفیت ارتباطات اولویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است
آغاز نبرد برنامه‌نویس‌های ایرانی در فینال الگوریتم با حضور ۸ کشور
ثبت‌نام آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال ۱۴۰۴ آغاز شد
موفقیت فضانوردان در پرورش کریستال‌ها در فضا برای اولین بار
ابداع جوراب‌هایی هوشمند برای فعال کردن اعصاب و بازیابی حس در پای بیماران دیابتی
شناسایی یک منبع غیرمنتظره برای درخشش‌های مرموز آسمان در دهه ۱۹۵۰
تاثیر فوق العاده شیردهی بر ایمنی بلند مدت مادر در برابر سرطان سینه
موتو ایکس ۷۰ ایر؛ گوشی جدید موتورولا چه مشخصاتی دارد؟
هنجار شکنی در مدارس غیردولتی پذیرفتنی نیست؛ برخورد قاطع با متخلفان
کشف یک دریاچه آب شیرین زیرزمینی ۸۰۰۰۰۰ ساله در یونان
اجباری شدن پیش‌‎دبستانی ۲ از بروز بسیاری از چالش‌ها پیشگیری می‌کند
تولید دارویی با قابلیت دوگانه محافظت از قلب و دیابت
ظفرقندی: تحریم‌ها در حوزه دارو اثر دارد، اما فعلا وضع از گذشته بهتر است
کفش مناسب چه کفشی است؟ + فیلم
«چت‌جی‌پی‌تی» به مامور خرید شخصی شما تبدیل می‌شود!
صدرنشینی «اسمارت‌وان» برای حل ۳ چالش اینترنت اشیاء
شرکت بیش از ۱۲ هزار نفر در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کشور
رشد ۱۱ درصدی هنرستان‌های دخترانه عشایری
رضایت تنها ۲.۴ درصد کاربران از کیفیت اینترنت/ هشدار درباره خطرات فیلترشکن‌های رایگان و دستگاه‌های هوشمند خانگی
موشک «فالکون هوی» امسال پرتاب نمی‌شود
شناسایی سویه جدید تب برفکی در ایران پس از ۴۲ سال/ هشدار سازمان دامپزشکی
نتایج نهایی پذیرش رشته‌های شرایط خاص کنکور سال ۱۴۰۴ اعلام شد
۱۸ میلیون شاغل غیررسمی شهری، عمده جمعیت فاقد بیمه درمانی کشور هستند
تعریف ردیف بودجه فرهنگی مستقل برای دانشجویان علوم پزشکی