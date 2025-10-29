باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
معایب مقایسه کردن خود با دیگران + فیلم

مهمان روانشناس برنامه تلویزیونی در مورد مشکلات خانواده و مسئله مقایسه نکاتی را بیان‌ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایمان سرورپور، روان‌شناس با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص مشکلات خانواده توضیحاتی را ارائه کرد.

 

 

 

