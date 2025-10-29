باشگاه خبرنگاران جوان _ علی ملاشاهی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و خروجی مدل‌های جوی، وزش باد به نسبت شدید تا شدید همراه با خیزش گردوخاک و احتمال وقوع طوفان در نواحی شمالی سیستان و بلوچستان پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: این پدیده می‌تواند موجب کاهش میدان دید افقی، اختلال در تردد‌های جاده‌ای به‌ویژه در مسیر‌های منتهی به شمال سیستان و بلوچستان، افزایش غبار در زاهدان و مناطق شرقی و نیز احتمال تاخیر در پرواز‌ها شود.

وی با اشاره به توصیه‌های هواشناسی، تاکید کرد: در زمان غبارآلود شدن هوا، شهروندان به‌ویژه بیماران تنفسی از تردد غیرضروری خودداری کرده و نکات بهداشتی از جمله استفاده از ماسک را رعایت کنند.

ملاشاهی افزود: با توجه به وزش باد شدید، رانندگان ضمن رعایت احتیاط در جاده‌ها از توقف در حاشیه مسیر‌ها خودداری کنند و از اجرای عملیات عمرانی در فضای باز پرهیز شود، کشاورزان نیز برای جلوگیری از خسارات احتمالی برای ایمن‌سازی محصول‌ها و سازه‌های گلخانه‌ای و دامی اقدام کنند.

