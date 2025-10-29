رییس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سیستان و بلوچستان گفت: نواحی شمالی و مرکزی استان از صبح جمعه تا بعدازظهر شنبه (۹ تا ۱۰ آبان) با افزایش سرعت باد، خیزش گرد و خاک و کاهش محسوس دما روبه‌رو خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ علی ملاشاهی  با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی گفت:  بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و خروجی مدل‌های جوی، وزش باد به نسبت شدید تا شدید همراه با خیزش گردوخاک و احتمال وقوع طوفان در نواحی شمالی سیستان و بلوچستان پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: این پدیده می‌تواند موجب کاهش میدان دید افقی، اختلال در تردد‌های جاده‌ای به‌ویژه در مسیر‌های منتهی به شمال سیستان و بلوچستان، افزایش غبار در زاهدان و مناطق شرقی و نیز احتمال تاخیر در پرواز‌ها شود.

وی با اشاره به توصیه‌های هواشناسی، تاکید کرد: در زمان غبارآلود شدن هوا، شهروندان به‌ویژه بیماران تنفسی از تردد غیرضروری خودداری کرده و نکات بهداشتی از جمله استفاده از ماسک را رعایت کنند.

ملاشاهی افزود: با توجه به وزش باد شدید، رانندگان ضمن رعایت احتیاط در جاده‌ها از توقف در حاشیه مسیر‌ها خودداری کنند و از اجرای عملیات عمرانی در فضای باز پرهیز شود، کشاورزان نیز برای جلوگیری از خسارات احتمالی برای ایمن‌سازی محصول‌ها و سازه‌های گلخانه‌ای و دامی اقدام کنند.

منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان در 

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
سرعت وزش باد در همدان به 70 کیلومتر بر ساعت رسید
وزش باد پدیده غالب جوی امروز استان زنجان
سازمان هواشناسی اعلام کرد؛
پیش‌بینی خیزش گردوخاک و خسارت به تاسیسات شهری و روستایی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۱۴ کشته و مجروح در برخورد پژو پارس و پراید در نیمروز سیستان
تشریح برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی در سیستان و بلوچستان؛ تمرکز بر جهاد تبیین و انسجام برای ۱۳ آبان
استاندار: اتهام قاچاق سوخت به مردم سیستان و بلوچستان ناعادلانه است
آخرین اخبار
تشریح برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی در سیستان و بلوچستان؛ تمرکز بر جهاد تبیین و انسجام برای ۱۳ آبان
۱۴ کشته و مجروح در برخورد پژو پارس و پراید در نیمروز سیستان
استاندار: اتهام قاچاق سوخت به مردم سیستان و بلوچستان ناعادلانه است
مطالعات دانشگاه زابل مبنای تدوین مدل اجرایی کنترل ریزگرد‌های تالاب هامون قرار می‌گیرد
دستگیری عامل تیراندازی در زابل
کشف محموله ۱۶۰ میلیارد ریالی موتور قایقِ قاچاق در کنارک
ضربات کاری پلیس استان سیستان و بلوچستان به قاچاقچیان مواد مخدر
کشف چهار اثر باستانی از قاچاقچیان در سیستان و بلوچستان
پیش‌بینی کاهش دما و خیزش گرد و خاک در شمال و مرکز سیستان و بلوچستان