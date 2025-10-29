باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محمد نوری، سرپرست دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی کشور، در گفت‌وگو با برنامه رادیو اقتصاد افزود: فرار مالیاتی به‌عنوان یک معضل اساسی، اثرات مختلفی بر اقتصاد کشور دارد.

وی همچنین اظهار داشت: این پدیده منجر به کاهش درآمدهای دولت، افزایش کسری بودجه، نابرابری اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی به نظام مالیاتی می‌شود.

نوری با اشاره به چالش‌های موجود گفت: بحث صورت‌حساب‌های کاغذی و مشکلات مرتبط با آن را می‌توان در دو بخش، یعنی داخل نظام مالیاتی و خارج از نظام مالیاتی بررسی کرد.

وی افزود: در داخل نظام مالیاتی، موضوعاتی مانند شرکت‌های صوری، فرارهای مالیاتی، طولانی شدن فرآیند رسیدگی مالیاتی، و در نهایت استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان و موارد مشابه دیگر مطرح است.

سرپرست دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: در خارج از نظام مالیاتی، یعنی در سطح کلان نظام اقتصادی، زمانی که متولیان امر بخواهند قضاوت کرده و برای تخصیص بهینه منابع تصمیم‌گیری کنند، به آمار و اطلاعات دقیق از فعالیت فعالان اقتصادی و بنگاه‌های اقتصادی نیاز دارند تا بتوانند منابع مالی، مواد اولیه، ارز، تسهیلات بانکی و موارد مشابه دیگر را به‌صورت بهینه تخصیص دهند.

وی بیان کرد: تا پیش از الکترونیکی شدن صورت‌حساب‌ها، مسئولان مربوطه ناچار بودند بر اساس ظرفیت اسمی و همچنین خوداظهاری مؤدیان و فعالان اقتصادی در مورد میزان تولید و سایر شاخص‌ها تصمیم بگیرند و اتکا کنند.

نوری تصریح کرد: با وجود صدور صورت‌حساب‌های کاغذی، به‌دلیل عدم دقت کافی آمار و اطلاعات، امکان کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری وجود داشت و داده‌ها نیز با تأخیر زمانی قابل توجهی به دست تصمیم‌گیران می‌رسید.

وی افزود: هنگامی که فعالان اقتصادی برای عرضه کالا و خدمات خود در حین انجام معاملات، صورت‌حساب الکترونیکی صادر کنند، داده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن در دسترس قرار می‌گیرد و بر اساس آن می‌توان تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به‌موقع انجام داد.

سرپرست دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی کشور در پایان اظهار داشت: صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی مزایای متعددی دارد؛ از جمله می‌توان به تخصیص بهینه منابع، کاهش فرار مالیاتی، تصمیم‌گیری دقیق و بدون تأخیر، و رسیدگی سریع به فرآیندهای مالیاتی با حداقل نقش عامل انسانی اشاره کرد.

وی یادآور شد: در بستر شفافی که با فراگیر شدن صورت‌حساب‌های الکترونیکی در کشور ایجاد می‌شود، کاهش فرار مالیاتی به‌طور عملی محقق خواهد شد.