معاون وزیر جهاد گفت: امسال در طرح سراسری واکسیناسیون ۳۶ میلیون راس دام علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند.

علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در نشست خبری امروز با اشاره به آخرین گزارش‌ها و اقدامات انجام‌شده، برنامه‌های پیش رو و توصیه‌های فنی در خصوص بیماری های تب برفکی گفت: هر اپیدمی در واحدهای صنعتی دام و طیور بین ۱۰ تا ۲۰ همت خسارت می‌زند که این عدد امروز بین ۲۰ تا ۴۰ همت برآورد می‌شود.

به گفته وی، ما در سازمان دامپزشکی کشور با انجام وظایف خود در کنترل، درمان و ریشه‌کنی مانع شیوع ویروس و بیماری می‌شود.

رفیعی پور ادامه داد: امسال تحت عنوان طرح واکسیناسیون تب برفکی دام، ۳۶ میلیون راس دام کشور واکسینه شدند که این واکسینه در مقابل ویروس تب برفکی بومی بود.

رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه برای نخستین بار قبل از ورود سویه بیماری واکسن وارد شد، افزود: با واکسیناسیون به موقع طی یک ماه اخیر گزارشی از بیماری تب برفکی در استان تهران و البرز نداشتیم.

معاون وزیر جهاد از توزیع ۲ میلیون دوز واکسن با اولویت استان های خاص همچون فارس و اصفهان خبر داد و گفت: بنابر آمار تاکنون در مجموع ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن وارد و توزیع شده و شنبه هفته آینده مجدد ۲ میلیون دوز دیگر وارد کشور می شود که براین اساس جمعیت دامی واکسینه می شوند.

به گفته وی، بنابر آمار از ابتدای تیرماه یک هزار و ۷۰۲ راس دام علیه بیماری تب برفکی سویه جدید از بین رفت که ۲ همت خسارت وارد کرد، اما اگر واکسن نداشتیم، میزان تلفات بیش از این رقم بود .

