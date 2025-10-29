معاون وزیر جهاد گفت: امسال در طرح سراسری واکسیناسیون ۳۶ میلیون راس دام علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در نشست خبری امروز با اشاره به آخرین گزارش‌ها و اقدامات انجام‌شده، برنامه‌های پیش رو و توصیه‌های فنی  در خصوص بیماری های تب برفکی گفت:  هر اپیدمی در واحدهای صنعتی دام و طیور بین ۱۰ تا ۲۰ همت خسارت می‌زند که این عدد امروز بین ۲۰ تا ۴۰ همت برآورد می‌شود.

به گفته وی، ما در سازمان دامپزشکی کشور با انجام وظایف خود در کنترل، درمان و ریشه‌کنی مانع شیوع ویروس و بیماری می‌شود.

رفیعی پور ادامه داد: امسال تحت عنوان طرح واکسیناسیون تب برفکی دام، ۳۶ میلیون راس دام کشور واکسینه شدند که این واکسینه در مقابل ویروس تب برفکی بومی بود.

رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه برای نخستین بار قبل از ورود سویه بیماری واکسن وارد شد، افزود: با واکسیناسیون به موقع طی یک ماه اخیر گزارشی از بیماری تب برفکی در استان تهران و البرز نداشتیم.

معاون وزیر جهاد از توزیع ۲ میلیون دوز واکسن با اولویت استان های خاص همچون فارس و اصفهان خبر داد و گفت: بنابر آمار  تاکنون در مجموع ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن وارد و توزیع شده و شنبه هفته آینده مجدد ۲ میلیون دوز دیگر وارد کشور می شود که براین اساس جمعیت دامی واکسینه می شوند.

به گفته وی، بنابر آمار از ابتدای تیرماه یک هزار و ۷۰۲ راس دام علیه بیماری تب برفکی سویه جدید از بین رفت که ۲ همت خسارت وارد کرد، اما اگر واکسن نداشتیم، میزان تلفات بیش از این رقم بود .

در حال تکمیل

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: تب برفکی ، واکسیناسیون دام
خبرهای مرتبط
مدیر کل دامپزشکی استان‌تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
کمبودی در عرضه واکسن تب برفکی نداریم
اجرای مرحله دوم طرح واکسیناسیون تب برفکی در رابر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سهم وام مسکن از تسهیلات همچنان زیر خط فقر/ مقاومت بانک‌ها تا کی ادامه می‌یابد؟
مکانیسم ماشه چه تأثیری در تجارت خارجی کشور خواهد گذاشت؟
فهرست شرکت‌های مجاز واردات بنزین سوپر اعلام شد+ عکس
قیمت هرکیلو دام به ۳۲۰ هزارتومان رسید
قیمت هرکیلو شکر برای مصرف کننده به ۵۹ هزارتومان رسید
ایران قادر به تامین کل زعفران دنیاست
باغداران در برداشت میوه تعجیل کنند
آخرین اخبار
قیمت هرکیلو دام به ۳۲۰ هزارتومان رسید
باغداران در برداشت میوه تعجیل کنند
فهرست شرکت‌های مجاز واردات بنزین سوپر اعلام شد+ عکس
ایران قادر به تامین کل زعفران دنیاست
قیمت هرکیلو شکر برای مصرف کننده به ۵۹ هزارتومان رسید
مکانیسم ماشه چه تأثیری در تجارت خارجی کشور خواهد گذاشت؟
سهم وام مسکن از تسهیلات همچنان زیر خط فقر/ مقاومت بانک‌ها تا کی ادامه می‌یابد؟
کاهش محسوس دمای هوا در نواحی شمال کشور
برقراری عدالت مالیاتی در مناطق محروم از طریق طرح نشاندار کردن مالیات
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۶ آبان ماه
طی روز‌های آتی نهاده مورد نیاز تولیدکنندگان تامین می‌شود
نظام جدید قیمت‌گذاری گاز اعلام شد
ترخیص بخشی از نهاده‌های دامی از ۷ مهر ماه
اولین هواپیمای تولید داخل پرواز کرد
مرکز آمار ایران تورم مهرماه را اعلام کرد
الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکت‌های در شرف تاسیس به شبکه بانکی ابلاغ شد
در حال حاضر حدود ۱۰ مگاوات پنل خورشیدی در ادارات مختلف شهر نصب شده است+ فیلم
ذخایر گوشت قرمز و مرغ مطلوب است
افزایش ۸ میلیون لیتری مصرف بنزین روزانه / ظرفیت تولید به ۱۱۴ میلیون لیتر رسید
استقرار نظام مالیاتی هوشمند از طریق صدور صورت حساب الکترونیکی
محدودسازی برق مشترکان بدمصرف با کنتور هوشمند+ فیلم
اکثر مخازن نیروگاه‌ها پُر است/ افزایش ۶.۵ درصدی مصرف بنزین در مهر
ثبت روزانه ۳ تا ۴ هزار قرارداد اجاره از طریق سامانه خودنویس
برنامه‌ ریزی برای ساخت ۳ هزار مگاوات ذخیره ساز
پشتیبانی امور دام تولید را معطل تامین نهاده نمی‌گذارد
۱۵۳ همت وام ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی پرداخت شد
نیروگاهی اتمی در حال توسعه/ رشد مصرف برق تهدید نیست یک فرصت است