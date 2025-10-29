شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از آنتن دهی نامناسب اینترنت در روستای انگره از توابع شهرستان سپیدار استان فارس ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دنیای امروز، با توجه به رشد و توسعه فناوری ارتباطات؛ اینترنت دیگر یک پدیده لوکس یا صرفاً فناورانه نیست؛ بلکه به بخش جداییناپذیر زندگی بشر تبدیل شده که به واسطه آن مرزهای جغرافیایی از میان رفته و جهان به دهکدهای جهانی بدل شده است؛ بطوریکه بسیاری از افراد به کسب درآمد میکنند. این روزها اهالی روستای انگره از توابع شهرستان سپیدار استان فارس دردسرهایی را برای اهالی این روستا به وجودآورده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی به تشریح این ماجرا پردخت و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
این روزها اهالی روستای انگره از توابع شهرستان سپیدار استان فارس با گذشت بیش از یک سال از نصب دکل آنتن تلفن همراه و تأمین برق آن، همچنان از نبود پوشش تلفن همراه و اینترنت رنج میبرند. این دکل در اسفندماه سال گذشته با همکاری شورای اسلامی روستا و مردم انگره نصب و آماده بهرهبرداری شد و طبق وعدهها قرار بود تا دیماه ۱۴۰۳ بهطور رسمی راهاندازی شود، اما با گذشت ماهها، هیچ اقدامی برای فعالسازی آن صورت نگرفته و پروژه در وضعیت بلاتکلیفی باقی مانده است. دکل سرپا ایستاده، برق دارد، اما هنوز بیجان است. حتی برای یک تماس ساده باید کیلومترها بالا برویم تا شاید آنتنی پیدا کنیم.
نبود آنتندهی در این روستا تنها یک مشکل ساده نیست؛ بلکه موجب کوچ اجباری برخی خانوادهها در زمان تحصیل فرزندانشان به شهرهای اطراف شده است. دانشآموزان و دانشجویان برای دسترسی به اینترنت مجبورند روزها از خانه دور شوند تا بتوانند در کلاسهای آموزشی خود شرکت کنند. در یکی از حوادث اخیر، خودروی یکی از اهالی در مسیر روستا واژگون شد و سرنشینان ساعتها در خودرو محبوس ماندند، چرا که هیچکس قادر به تماس با اورژانس و نیروهای امدادی نبود. همچنین چند بیمار روستا، بهویژه سالمندان و بیماران قلبی، در سالهای اخیر بهدلیل نبود امکان تماس اضطراری و تأخیر در رسیدن نیروهای امدادی با خطرات جدی روبهرو شدهاند.
در ماههای گذشته، شورای اسلامی روستا و مردم انگره چندین مکاتبه کرده و ضمن شرح وضعیت، خواستار بررسی و رفع مشکل شدهاند. با وجود این پیگیریها، پیمانکار طرح تاکنون هیچ همکاری مؤثری نداشته و اجرای پروژه عملاً متوقف مانده است. لطفا پیگیری کنید.
