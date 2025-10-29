باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

خشکسالی گسترده در ترکیه + فیلم

ترکیه در سال‌های اخیر با خشکسالی گسترده رو‌به‌رو شده که آمار آن در نیم قرن گذشته بی سابقه بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - چند سد بزرگ ترکیه در تابستان امسال به صورت کامل خشک شد تا ۲۰۲۵، نقطه عطفی در تاریخ آبی ترکیه تبدیل شود. تامین آب شهر‌های بزرگ این کشور با مشکل مواجه شده است.

مطالب مرتبط
خشکسالی گسترده در ترکیه + فیلم
young journalists club

گلایه مردم از کاهش فشار آب + فیلم

خشکسالی گسترده در ترکیه + فیلم
young journalists club

ترکیه درگیر بزرگترین خشکسالی + فیلم

خشکسالی گسترده در ترکیه + فیلم
young journalists club

رتبه نخست فارس در تولید گیاهان دارویی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
جنایات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری رکورد زد + فیلم
۳۴۷

جنایات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری رکورد زد + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۴
چه ماده‌ای منجر به گاز گرفتگی می‌شود؟ + فیلم
۳۲۴

چه ماده‌ای منجر به گاز گرفتگی می‌شود؟ + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۴
دولت ونزوئلا از بازداشت عوامل سیا در این کشور خبر داد + فیلم
۲۹۳

دولت ونزوئلا از بازداشت عوامل سیا در این کشور خبر داد + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۴
تاکنون حدود یک میلیون و پانصدهزار تبعه افغانستانی از کشور خارج شده‌اند + فیلم
۲۵۹

تاکنون حدود یک میلیون و پانصدهزار تبعه افغانستانی از کشور خارج شده‌اند + فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۴
ساخت مرکزی جامع و رایگان برای بیماران هموفیلی و تالاسمی+ فیلم
۲۴۹

ساخت مرکزی جامع و رایگان برای بیماران هموفیلی و تالاسمی+ فیلم

۰۷ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.