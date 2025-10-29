خشکسالی گسترده در ترکیه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0686\u0646\u062f \u0633\u062f \u0628\u0632\u0631\u06af \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647 \u062f\u0631 \u062a\u0627\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u0628\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a \u06a9\u0627\u0645\u0644 \u062e\u0634\u06a9 \u0634\u062f \u062a\u0627 \u06f2\u06f0\u06f2\u06f5\u060c \u0646\u0642\u0637\u0647 \u0639\u0637\u0641\u06cc \u062f\u0631 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0622\u0628\u06cc \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647 \u062a\u0628\u062f\u06cc\u0644 \u0634\u0648\u062f. \u062a\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0622\u0628 \u0634\u0647\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0632\u0631\u06af \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0627 \u0645\u0634\u06a9\u0644 \u0645\u0648\u0627\u062c\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n