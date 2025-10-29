سرمربی ناپولی با دفاع از تیمش پاسخ مدیر اینتر را که از داوری شکایت کرده بود، داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ناپولی سهشنبهشب (ششم آبان) در هفته نهم سری آ در زمین لچه با یک گل به برتری رسید تا با ۲۱ امتیاز صدرنشینی در سری آ را تثبیت کند.
آنتونیو کونته در پایان این دیدار درباره بحث داوری در فوتبال صحبت کرد. او گفت: ما مصدومان زیادی داریم، انواع اتفاقات بد برای ما میافتند، اما از داوران شکایت نمیکنیم. این را هم بگویم که ما احمق نیستیم.
این اظهار نظر به عنوان کنایهای آشکار به اینتر و مدیرعاملش، بپه ماروتا، تلقی میشود. ماروتا اخیرا حمله تندی به داور بازی اینتر - ناپولی داشت و تصمیم او را برای اعلام پنالتی به سود صدرنشین فوتبال ایتالیا نادرست دانست.
دیدار شنبهشب تیمهای ناپولی و اینتر در حالی با پیروزی سه بر یک ناپولی به پایان رسید که اینتریها عقیده داشتند از سوتها داور متضرر شدهاند.
به گزارش ایسنا، مائوریتسیو ماریانی، داور سری آ، به دلیل عملکرد بحثبرانگیزش در دیدار حساس ناپولی و اینتر از سوی رئیس کمیته داوران از قضاوت محروم شد. ماریانی و کمکش به دلیل اعلام پنالتی جنجالی با تاخیر و همچنین نادیدهگرفتن یک خطای هند آشکار به سود اینتر تنبیه شدهاند.