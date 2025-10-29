سرمربی ناپولی با دفاع از تیمش پاسخ مدیر اینتر را که از داوری شکایت کرده بود، داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ناپولی سه‌شنبه‌شب (ششم آبان) در هفته نهم سری آ در زمین لچه با یک گل به برتری رسید تا با ۲۱ امتیاز صدرنشینی در سری آ را تثبیت کند.

آنتونیو کونته در پایان این دیدار درباره بحث داوری در فوتبال صحبت کرد. او گفت: ما مصدومان زیادی داریم، انواع اتفاقات بد برای ما می‌افتند، اما از داوران شکایت نمی‌کنیم. این را هم بگویم که ما احمق نیستیم.

این اظهار نظر به عنوان کنایه‌ای آشکار به اینتر و مدیرعاملش، بپه ماروتا، تلقی می‌شود. ماروتا اخیرا حمله تندی به داور بازی اینتر - ناپولی داشت و تصمیم او را برای اعلام پنالتی به سود صدرنشین فوتبال ایتالیا نادرست دانست.

دیدار شنبه‌شب تیم‌های ناپولی و اینتر در حالی با پیروزی سه بر یک ناپولی به پایان رسید که اینتری‌ها عقیده داشتند از سوت‌ها داور متضرر شده‌اند.

به گزارش ایسنا، مائوریتسیو ماریانی، داور سری آ، به دلیل عملکرد بحث‌برانگیزش در دیدار حساس ناپولی و اینتر از سوی رئیس کمیته داوران از قضاوت محروم شد. ماریانی و کمکش به دلیل اعلام پنالتی جنجالی با تاخیر و همچنین نادیده‌گرفتن یک خطای هند آشکار به سود اینتر تنبیه شده‌اند.

برچسب ها: ناپولی ، سری آ ایتالیا ، اینتر
خبرهای مرتبط
سری آ ایتالیا؛
توقف دوباره میلان در شب پیروزی ناپولی+ فیلم
سری آ ایتالیا؛
ساسولو ۰-۱ آاس رم/ جالوروسی با گل دیبالا به صدر چسبید+ فیلم
سری آ ایتالیا؛
ناپولی ۳ - ۱ اینتر/ شاگردان کونته، دق‌دلی تحقیر در لیگ قهرمانان را سر افعی‌ها خالی کردند+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صعود سخت الهلال در جام حذفی عربستان
مدیرعامل پیشین استقلال درگذشت
قرارداد اوسمار پایین‌تر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار دلار است/ سمت مشاوره هیئت مدیره را به هاشمیان پیشنهاد دادیم
دختر وزنه‌بردار ایران به مدال برنز رسید
درویش در آوردن هاشمیان اشتباه کرد/ مدیرعامل پرسپولیس را از لپ لپ بیرون نیاورند
باقری و پپه لوسادا در کادر فنی پرسپولیس می‌مانند
ژسوس: مشکل النصر خستگی بازیکنانش است نه رونالدو
النصر ۱ - ۲ الاتحاد/ حذف رونالدو به دست بنزما
آینتراخت فرانکفورت (۲) ۱ - ۱ (۴) دورتموند؛ صعود سخت شاگردان نیکو کواچ به جمع ۱۶ تیم نهایی
فرهاد مجیدی، پنجمین مربی اخراجی لیگ برتر امارات؟
آخرین اخبار
تمجید رسانه یونانی از طارمی/ او رهبر خاموش المپیاکوس است
استقلال و چالش سهمیه بازیکنان خارجی‌ها
ژسوس: مشکل النصر خستگی بازیکنانش است نه رونالدو
فرهاد مجیدی، پنجمین مربی اخراجی لیگ برتر امارات؟
النصر ۱ - ۲ الاتحاد/ حذف رونالدو به دست بنزما
مدیرعامل پیشین استقلال درگذشت
آینتراخت فرانکفورت (۲) ۱ - ۱ (۴) دورتموند؛ صعود سخت شاگردان نیکو کواچ به جمع ۱۶ تیم نهایی
توقف دوباره میلان در شب پیروزی ناپولی+ فیلم
درویش در آوردن هاشمیان اشتباه کرد/ مدیرعامل پرسپولیس را از لپ لپ بیرون نیاورند
باقری و پپه لوسادا در کادر فنی پرسپولیس می‌مانند
قرارداد اوسمار پایین‌تر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار دلار است/ سمت مشاوره هیئت مدیره را به هاشمیان پیشنهاد دادیم
دختر وزنه‌بردار ایران به مدال برنز رسید
صعود سخت الهلال در جام حذفی عربستان
قربانی هم به برنز بسنده کرد
کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و یک برنز در چهار وزن نخست توسط آزادکاران
اولین برد پسران زیر ۱۷ سال هندبال ایران در مسابقات قهرمانی جهان
سید طا‌ها هاشمی به مدال برنز رسید
غرامت ۳۰ میلیون یورویی یوونتوس به موتا و تودور؛ اسپالتی راهی تورین می‌شود
بازی‌های آسیایی جوانان؛ پسران فوتسال ایران فینالیست شدند
نگاهی به عملکرد دختران جوان ایران در مسابقات آسیایی + فیلم
AFC استقلال را نقره‌داغ کرد؛ محرومیت و جریمه برای سه بازیکن
دختران هندبال ایران قهرمان آسیا شدند
واکنش سازمان لیگ فوتبال به چاقوکشی و استفاده از گاز اشک‌آور در لیگ پایه
اعلام اسامی محرومان هفته نهم لیگ برتر
بازگشت ورزشگاه امام رضا (ع) با یک دیدار در جام حذفی
اسپالتی در یک قدمی نیمکت یوونتوس
از چالش جدید اوسمار تا سرمربی جدید یوونتوس + فیلم
نظر نهایی فوق تخصص مغز در خصوص صابر کاظمی: تشخیص من برق گرفتگی نیست
ساعی: سلامت تکواندوکاران مهمتر از هر مدالی است/ قبول دارم نتایج خوبی نگرفتیم
نتایج ایران در روز ششم بازی‌های آسیایی بحرین/ مدال تاریخی بوکس دختران