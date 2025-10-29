سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال گفت: ما یک بزرگمرد را در فوتبال و باشگاه استقلال از دست دادیم و امیدوارم که منش او الگو باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی تاجرنیا در حاشیه مراسم تشییع پیکر اکبر کارگرجم در جمع خبرنگاران بیان کرد: همه ما می‌دانیم در سال‌های آخر عمرش زندگی سختی داشت، اما هیچوقت زبان به شکایت باز نکرد. حتی اگر کسی کوچکترین محبتی در حقش می‌کرد قدردانی می‌کرد که ویژگی خیلی خوب او بود. یکی از ویژگی‌هایی که در او وجود داشت و این روز‌ها کمتر کسی آن را دارد این بود که زمانی که در مورد فرد دیگری بدگویی یا صحبتی می‌شد سعی می‌کرد نسبت به این مساله واکنش نشان دهد و اجازه ندهد در مورد فردی که در جمع حضور ندارد صحبتی شود. نشان می‌داد با این حرکت مشکل دارد و مخالف است.

او ادامه داد: مرحوم کارگرجم از همه به نیکی یاد می‌کرد و به یاد ندارم از کسی شکایت کرده باشد. ما یک بزرگمرد را در فوتبال و باشگاه استقلال از دست دادیم. امیدوارم که منش او که همیشه آرام و به دور از حاشیه و در حمایت از باشگاه استقلال بوده است الگو باشد.

تاجرنیا در پاسخ به این پرسش که مرحوم کارگرجم ایده‌ای در مورد استقلال داشت؟ گفت: ایده‌ای مطرح نمی‌کرد، اما تا هفته‌های آخر عمرش در کنار تیم پیشکسوتان بود. خیلی دوست داشت اتحاد و نزدیکی پیشکسوتان به هم شکل بگیرد.

او در واکنش به درگذشت احمد سعادتمند، مدیرعامل پیشین باشگاه و اینکه آیا باشگاه استقلال برای او نیز مراسمی برگزار خواهد کرد یا نه؟ گفت: در ساعات پایانی روز گذشته متوجه این اتفاق شدم. او در دوران بیماری خارج از تهران زندگی می‌کرد و من چند ماه پیش با او دیدار داشتم. او از مدیران خوشنام ورزش ایران بود. وظیفه باشگاه استقلال است که هر فردی از این باشگاه دار فانی را وداع می‌گوید کنار خانواده و عزیزانش باشد و ما هم از طریق کمیته پیشکسوتان با خانواده مرحوم سعادتمند هماهنگ می‌کنیم تا اگر لایق بدانند مراسم مشابهی برگزار کنیم.