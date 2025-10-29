باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پریسا بهرامی - پویا طالب‌نیا در بازدید از نمایشگاه محصولات قرآنی و صنایع‌دستی اظهار کرد: این نمایشگاه از ۲۶ مهرماه تا ششم آبان‌ماه ۱۴۰۴ با هدف ترویج معارف قرآنی، حمایت از تولیدکنندگان بومی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان کردستان برگزار شد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان افزود: در این رویداد ۴۵ غرفه شامل آثار قرآنی، کتاب‌ها و مفاتیح قرآن، تابلو‌های خطاطی، محصولات هنری، چون خاتم‌کاری، گلیم، جاجیم، سفال و سرامیک و دیگر صنایع‌دستی بومی به نمایش درآمد.

او عنوان کرد: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی، زمینه‌ساز هم‌افزایی میان فرهنگ قرآنی و هنر اصیل ایرانی است و موجب معرفی بیشتر هنرمندان بومی و تولیدات ارزشمند آنان می‌شود.

طالب‌نیا یادآور شد: استقبال گسترده مردم و هنرمندان از این نمایشگاه، نشان‌دهنده جایگاه ویژه صنایع‌دستی در فرهنگ دینی و اجتماعی مردم کردستان است.