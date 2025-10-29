باشگاه خبرنگاران جوان - از خربزههای با دقت کشتشده گرفته تا انگورهایی که با دست پرورش داده میشوند و آناناسهایی که در گلخانههای صدساله رشد میکنند؛ این میوهها نماد شکوه، کمال و نادر بودن هستند.
کشاورزان ماهها، گاه سالها، هر مرحله از رشد را کنترل میکنند، از گردهافشانی تا برداشت، با این هدف که طعم، بافت و ظاهر بینظیر محصول را تضمین کنند و نتیجهی این همه مراقبت و دقت بهقدری نفیس است که خریداران از سراسر جهان حاضرند هزاران دلار برای خرید آنها بپردازند.
۱. مِلون یوباری کینگ (Yubari King Melon)
این ملون تنها در شهر یوباری هوکایدو در ژاپن رشد میکند. کشاورزان گلها را با دست گردهافشانی میکنند، دمای گلخانه را روزانه تنظیم میکنند و خربزهها را با دست صیقل میدهند تا کاملاً گرد و صاف شوند. نتیجه، گوشت نارنجی غنی با شیرینی و عطر ایدهآل است. سال ۲۰۱۹، یک جفت از این خربزهها در حراج حدود ۴۵.۰۰۰ دلار فروخته شد. در ژاپن، هدیه دادن آن نشانهی احترام بالا و جایگاه اجتماعی است.
۲. انگور یاقوتی رومی (Ruby Roman Grapes)
هر دانه انگور یاقوتی رومی از دید اندازه، رنگ و میزان قند آزمایش میشود تا برای فروش تأیید شود. هر دانه باید دستکم ۲۰ گرم وزن، رنگ قرمز تیره و شیرینی بیشتری نسبت به انگورهای معمولی داشته باشد. تنها چند خوشه در هر فصل به بالاترین درجه کیفیت میرسند. یک خوشه زمانی با فروش حدود ۱۲.۰۰۰ دلار رکورددار شد. ظاهر بیعیب و کمیابی آنها سبب شده نمادی از لوکس بودن باشند.
۳. هندوانه دِنسوکه (Densuke Watermelon)
این هندوانه نادر با پوست سیاه تنها در جزیره شمالی ژاپن، هوکایدو، رشد میکند. پوست براق و بافت ترد و آبدار آن با هیچ گونه دیگری قابلمقایسه نیست. تنها چند ده عدد از آن هر سال تولید میشود و سال ۲۰۰۸ یکی از آنها حدود ۶.۰۰۰ دلار فروخته شد. شیرینی غلیظ و ظاهر چشمگیر این میوه آن را به یک کالای ارزشمند برای کلکسیونرها تبدیل کرده، نه صرفاً یک خوراکی برای پیکنیک.
۴. انبه تایو نو تاماگو (Taiyo no Tamago Mango)
این انبه که در استان میازاکی ژاپن به عمل میآید و نامش به معنای «تخم خورشید» است، به خاطر پوست قرمز درخشان و شیرینی شربتیاش شناخته میشود. برای دریافت این برچسب، هر انبه باید دستکم ۳۵۰ گرم وزن و بیش از ۱۵درصد قند داشته باشد. یک جفت از آنها یک بار حدود ۴.۵۰۰ دلار در حراج فروخته شد. بافت نرم و طعم غنی آن سبب شده این میوه به هدیهای لوکس، به ویژه در فصل هدیهدهی ژاپن تبدیل شود.
۵. آناناس هلیگان (Heligan Pineapple)
در باغهای هلیگان در کورنوال، باغبانان از تکنیکی ویکتوریایی با استفاده از کود اسبی برای ایجاد گرمای استوایی بهره میبرند. رشد یک آناناس در این شرایط نزدیک به دو سال طول میکشد. چون تعداد کمی از آنها تولید میشود، هر کدام حدود ۱۶.۰۰۰ دلار ارزش دارند. این فرآیند بیشتر به حفظ تاریخ و مهارت مربوط است تا سود؛ بنابراین باغبانان اغلب میوهها را به جای فروش بین خود تقسیم میکنند.
منبع: روزنامه هفت صبح