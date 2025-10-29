در برخی نقاط جهان، میوه‌ها فقط غذا نیستند؛ آن‌ها جزو گران‌قیمت‌ترین و لوکس‌ترین خوراکی‌ها هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - از خربزه‌های با دقت کشت‌شده گرفته تا انگورهایی که با دست پرورش داده می‌شوند و آناناس‌هایی که در گلخانه‌های صدساله رشد می‌کنند؛ این میوه‌ها نماد شکوه، کمال و نادر بودن هستند. 

 کشاورزان ماه‌ها، گاه سال‌ها، هر مرحله از رشد را کنترل می‌کنند، از گرده‌افشانی تا برداشت، با این هدف که طعم، بافت و ظاهر بی‌نظیر محصول را تضمین کنند و نتیجه‌ی این همه مراقبت و دقت به‌قدری نفیس است که خریداران از سراسر جهان حاضرند هزاران دلار برای خرید آن‌ها بپردازند. 

۱. مِلون یوباری کینگ (Yubari King Melon)

این ملون تنها در شهر یوباری هوکایدو در ژاپن رشد می‌کند. کشاورزان گل‌ها را با دست گرده‌افشانی می‌کنند، دمای گلخانه را روزانه تنظیم می‌کنند و خربزه‌ها را با دست صیقل می‌دهند تا کاملاً گرد و صاف شوند. نتیجه، گوشت نارنجی غنی با شیرینی و عطر ایده‌آل است. سال ۲۰۱۹، یک جفت از این خربزه‌ها در حراج حدود ۴۵.۰۰۰ دلار فروخته شد. در ژاپن، هدیه دادن آن نشانه‌ی احترام بالا و جایگاه اجتماعی است. 

مِلون یوباری کینگ

۲. انگور یاقوتی رومی (Ruby Roman Grapes)

هر دانه انگور یاقوتی رومی از دید اندازه، رنگ و میزان قند آزمایش می‌شود تا برای فروش تأیید شود. هر دانه باید دست‌کم ۲۰ گرم وزن، رنگ قرمز تیره و شیرینی بیشتری نسبت به انگورهای معمولی داشته باشد. تنها چند خوشه در هر فصل به بالاترین درجه کیفیت می‌رسند. یک خوشه زمانی با فروش حدود ۱۲.۰۰۰ دلار رکورددار شد. ظاهر بی‌عیب و کمیابی آن‌ها سبب شده نمادی از لوکس بودن باشند.

انگور یاقوتی رومی

۳. هندوانه دِن‌سوکه (Densuke Watermelon)

این هندوانه نادر با پوست سیاه تنها در جزیره شمالی ژاپن، هوکایدو، رشد می‌کند. پوست براق و بافت ترد و آبدار آن با هیچ گونه دیگری قابل‌مقایسه نیست. تنها چند ده عدد از آن هر سال تولید می‌شود و سال ۲۰۰۸ یکی از آن‌ها حدود ۶.۰۰۰ دلار فروخته شد. شیرینی غلیظ و ظاهر چشمگیر این میوه آن را به یک کالای ارزشمند برای کلکسیونرها تبدیل کرده، نه صرفاً یک خوراکی برای پیک‌نیک.

هندوانه دِن‌سوکه

۴. انبه تایو نو تاماگو (Taiyo no Tamago Mango)

این انبه که در استان میازاکی ژاپن به عمل می‌آید و نامش به معنای «تخم خورشید» است، به خاطر پوست قرمز درخشان و شیرینی شربتی‌اش شناخته می‌شود. برای دریافت این برچسب، هر انبه باید دست‌کم ۳۵۰ گرم وزن و بیش از ۱۵درصد قند داشته باشد. یک جفت از آن‌ها یک بار حدود ۴.۵۰۰ دلار در حراج فروخته شد. بافت نرم و طعم غنی آن سبب شده این میوه به هدیه‌ای لوکس، به ویژه در فصل هدیه‌دهی ژاپن تبدیل شود.

انبه تایو نو تاماگو

۵. آناناس هلیگان (Heligan Pineapple) 

در باغ‌های هلیگان در کورن‌وال، باغبانان از تکنیکی ویکتوریایی با استفاده از کود اسبی برای ایجاد گرمای استوایی بهره می‌برند. رشد یک آناناس در این شرایط نزدیک به دو سال طول می‌کشد. چون تعداد کمی از آن‌ها تولید می‌شود، هر کدام حدود ۱۶.۰۰۰ دلار ارزش دارند. این فرآیند بیشتر به حفظ تاریخ و مهارت مربوط است تا سود؛ بنابراین باغبانان اغلب میوه‌ها را به جای فروش بین خود تقسیم می‌کنند.

آناناس هلیگان

منبع: روزنامه هفت صبح

برچسب ها: میوه گران ، میوه های لوکس
خبرهای مرتبط
در باشگاه شبانه امشب بخوانید؛
از گران قیمت‌ترین میوه جهان تا کفش هنری با قیمت نجومی +تصاویر
گران‌ترین میوه جهان را بشناسید +تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تداوم نقش زن میان خانه و جامعه
عکس العمل مردم در شهرهای مختلف به تاسیس پهلوی
معنویت زنانه در زندگی روزمره
باید جلوی نفوذ جهانی صدا و سیمای ایران گرفته شود
قانون جدید چین برای اینفلوئنسر‌ها: برای اظهارنظر در زمینه حقوق، پزشکی و امورمالی باید مدرک رسمی داشت
آخرین اخبار
قانون جدید چین برای اینفلوئنسر‌ها: برای اظهارنظر در زمینه حقوق، پزشکی و امورمالی باید مدرک رسمی داشت
باید جلوی نفوذ جهانی صدا و سیمای ایران گرفته شود
معنویت زنانه در زندگی روزمره
عکس العمل مردم در شهرهای مختلف به تاسیس پهلوی
تداوم نقش زن میان خانه و جامعه
سلامت معنوی حلقه گمشده میان جسم و روان انسان
زالو درمانی برای درمان سکته مغزی کاملا اشتباه و خرافی است
انگشت‌های مصنوعی و بحران هویت در فضای مجازی
افول ستارگان هنر پس از مهاجرت
والرین زانو زد؛ روایت ایستادگی ایرانیان
اهتزاز «پرچم دروغین» ترامپ در سواحل ونزوئلا
تجارت اجتماعی؛ بازاری که دولت نمی‌بیند، اما زنان می‌گردانند
اولین میلیاردر نسل زد/ شِین کاپلان کیست؟
به لطف پست‌های بی‌کیفیت فضای مجازی، مغز هوش مصنوعی هم پوسید!
نسل Z؛ نسلی که جهان را تغییر می‌دهد
سینمای ایران از دل حراجی و یک دوربین مستعمل متولد شد
چرا تصویر ایران ضعیف تولید می‌شود؟
میلیاردر مرموزی که حقوق سربازان ترامپ را هدیه داد کیست؟
دایناسورها تا لحظه برخورد شهاب‌سنگ، فرمانروای زمین بودند!