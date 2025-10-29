نمایندگان در جلسه علنی امروز برخی از مواد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران را جهت تامین نظر شورای نگهبان، اصلاح کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۷ آبان) با برخی از احکام طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند.

در اصلاحات ذیل جدول پیوست ماده واحده این طرح که به تصویب مجلس رسید آمده است:

الف- در ردیف ۹۲ جدول پیوست ماده واحده، عبارت «ماده ۳» به عبارت «ماده ۳ به استثنای تبصره آن» اصلاح می‌شود.

ب- در ردیف ۱۰۲ جدول پیوست ماده واحده، عبارت بند «ج» ماده ۳۷، ماده ۴۳، ماده ۵۷، بند «ج» ماده ۱۳۹، بند «د» ماده ۱۴۱، بند‌های «ب، ج» ماده ۱۵۲، بند «ب» ماده ۱۵۶، بند «د» ماده ۱۵۹، بند «ج» ماده ۱۹۳ و بند‌های «ج، ح» ماده ۱۹۶ به عبارت بند «ج» ماده ۳۷، ماده ۴۳ و تبصره ۲ آن، ماده ۵۷، بند «ج» ماده ۱۳۹، بند «د» ماده ۱۴۱، بند‌های «ب، ج» ماده ۱۵۲، بند «ب» ماده ۱۵۶، بند «د» ماده ۱۵۹، بند «ج» ماده ۱۹۳ و بند‌های «ج، ح» ماده ۱۹۶ اصلاح می‌شود.

پ- در ردیف ۱۲۰جدول پیوست ماده واحده، عبارت بند «و» ماده ۲۸، بند‌های «ج، د، و، ح، ی، ک، ل» ماده ۴۴، ماده ۴۵، ماده ۵۷ و تبصره ۱ آن، ماده ۶۰، بند «د» ماده ۱۶۳ به عبارت بند «و» ماده ۲۸، بند‌های «ج، د، و، ح، ی، ک، ل» ماده ۴۴، ماده ۴۵، ماده ۵۷ و تبصره ۱ آن، ماده ۶۰ به استثنای تبصره آن، بند «د» ماده ۱۶۳ اصلاح می‌شود.

ت- در ردیف ۱۲۴ جدول پیوست ماده واحده، عبارت جزء ۱۶-۲۴ بند ۲۴، بند‌های ۶۷، ۶۹، ۷۰ و ۷۱ ماده واحده به عبارت جزء ۱۶-۲۴ بند ۲۴، بند‌های ۶۷، ۶۹ و تبصره آن، ۷۰ و ۷۱ ماده واحده اصلاح می‌شود.

همچنین نمایندگان ردیف ۳۷ جدول پیوست ماده واحده این طرح را اصلاح کردند.

در ردیف (۳۷) جدول پیوست ماده واحده، عبارت مواد «۱، ۲، ۵ و ۶» به عبارت مواد «۱، ۲، ۶، ماده ۵ و تبصره آن، ماده ۱۳ و تبصره آن و ماده ۱۴ به استثنای تبصره آن» اصلاح می‌شود.

همچنین نمایندگان در ادامه ردیف ۷۲ جدول پیوست ماده واحده طرح مذکور را به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس؛ در ردیف (۷۲) جدول پیوست ماده واحده، عبارت «بند‌های «الف، د، هـ» تبصره (۳) و بند (۳) تبصره (۲۸)» به عبارت «بند‌های «الف، د، هـ» تبصره (۳) و جزء (۳) بند «الف» تبصره ۲۸» اصلاح می‌شود.

برچسب ها: ایثارگران و جانبازان ، شورای نگهبان
خبرهای مرتبط
نثاری در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
تمرکززدایی واقعی با توزیع عادلانه اعتبارات معنا پیدا می‌کند
تعیین ۴۴ ساعت در هفته به‌عنوان ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی در مجلس
طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در دستورکار مجلس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۷ آبان
لاریجانی: روابط ایران و پاکستان می‌تواند به سطح شراکت راهبردی ارتقا یابد
وزیر کشور با ۴ همتای خود دیدار کرد
ایران حمله به غیرنظامیان در سودان را محکوم کرد
غریب آبادی: برای انتقال ایرانیان زندانی در افغانستان تفاهم شده است
دولت با شناسایی دهک‌های پردرآمد برای تقویت معیشت اقشار کم‌درآمد تلاش کند
وزارت خارجه: تخصص در علوم در کنار احساس مسئولیت نسبت به پیشرفت، نویدبخش آینده‌ای روشن برای میهن عزیزمان است
تمرکززدایی واقعی با توزیع عادلانه اعتبارات معنا پیدا می‌کند
سفر عراقچی به آذربایجان شرقی/ دیپلماسی استانی مبتنی بر واقعیت‌های حال حاضر کشور است
طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در دستورکار مجلس
آخرین اخبار
تمرکززدایی واقعی با توزیع عادلانه اعتبارات معنا پیدا می‌کند
طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در دستورکار مجلس
سفر عراقچی به آذربایجان شرقی/ دیپلماسی استانی مبتنی بر واقعیت‌های حال حاضر کشور است
وزارت خارجه: تخصص در علوم در کنار احساس مسئولیت نسبت به پیشرفت، نویدبخش آینده‌ای روشن برای میهن عزیزمان است
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۷ آبان
دولت با شناسایی دهک‌های پردرآمد برای تقویت معیشت اقشار کم‌درآمد تلاش کند
ایران حمله به غیرنظامیان در سودان را محکوم کرد
وزیر کشور با ۴ همتای خود دیدار کرد
غریب آبادی: برای انتقال ایرانیان زندانی در افغانستان تفاهم شده است
لاریجانی: روابط ایران و پاکستان می‌تواند به سطح شراکت راهبردی ارتقا یابد
سفیر ایران: تحریم‌ها و محاصره کوبا باید بی قید و شرط لغو شود
ورود شورای عالی امنیت ملی به تصمیمات مرتبط با فوتبال کشور کذب است
رای هیات عالی نظارت مجمع به وجود ابهام در لایحه نظام جامع باشگاه‌داری
مخالفت کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها با تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران
عارف: کاری نکنیم مردم از انقلاب فاصله بگیرند/تاکید بر حفظ وحدت پس از جنگ ۱۲ روزه
قدردانی پزشکیان از خانواده مرحوم امیرمحمد خالقی
عارف: با عربستان رابطه صمیمانه داریم/ مرز‌ها را باید با نگاه فرهنگی اداره کنیم نه امنیتی
پزشکیان: ایران آماده همکاری برای رفع اختلافات پاکستان و افغانستان است
تاکید بر بکارگیری بدیل‌های مناسب برای مقابله با تهدیدات جدید امنیتی، سیاسی
کمتر از ۳۰٪ تخصیص و تأمین ارز در حوزه سلامت داشته‌ایم
۱۰۰ درصد درآمد نفتی دولت صرف کالاهای اساسی و دارو می‌شود/ اجرای طرح جدید کالابرگ
توضیحات عراقچی درباره حضور بازرسان آژانس در ایران
تکذیب خبر خروج بابل از مناطق آزاد استان مازندران
وزیر جهاد کشاورزی: دلیلی برای برداشت از ذخایر راهبردی وجود ندارد
قالیباف: تصمیم دولت و مجلس اجرای کالابرگ الکترونیک از آبان‌ماه است
میدری: طبق مصوبه مجلس باید ۲۷ میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شوند
قرائت گزارش کمیسیون‌های اجتماعی و کشاورزی مجلس درباره کالابرگ الکترونیکی
گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس درباره چالش‌های تأمین و توزیع خوراک دام طیور و آبزیان