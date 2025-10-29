باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش - نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد در مراسم دومین کنگره ملی بزرگداشت آیتالله سید کرامتالله ملکحسینی اظهار داشت: شخصیتهای علمی و دینی همچون آیتالله ملکحسینی که عمر خود را در راه هدایت مردم و ترویج معارف اسلامی سپری کردند، برای جامعه ما افتخار بزرگی هستند.
آیتالله سید نصیر حسینی افزود: آیتالله ملکحسینی با نزدیک به ۷۰ سال تحصیل و فعالیت فرهنگی و تبلیغی در حوزههای علمیه فارس و کهگیلویه و بویراحمد، پایهگذار مراکز علمی و دینی بوده و نقش چشمگیری در ترویج معارف دینی و اسلامی در سطح کشور ایفا کرده است.
وی ضمن قدردانی از حضور شخصیتهای علمی، فرهنگی و انقلابی در این کنگره، تاکید کرد: این مراسم تجلیلی از شخصیتهای بزرگ و فداکار است که در کنار امام خمینی (ره) به عنوان پیشگامان انقلاب اسلامی، نقش مهمی در پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی داشتند.
امام جمعه یاسوج همچنین به تأثیرات مثبت انقلاب اسلامی بر جامعه ایران و جهان اشاره کرد و گفت: به برکت انقلاب اسلامی، شاهد بیداری اسلامی و بازگشت به اصول معنوی و اخلاقی در سطح جهانی هستیم، که این همه نتیجه تلاشهای مستمر علما و روحانیون بزرگ است.
نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: بزرگترین یادبود برای چنین شخصیتهایی، ادامه دادن به راه آنها و ترویج اهداف و ارزشهای والای دینی و اخلاقی است که آنها در طول سالها به آن اعتقاد داشتند.
همچنین در ادامه رئیس دانشگاه یاسوج در این آئین گفت: هدف از برگزاری این کنگره، تبیین و گسترش اندیشههای علمی و اخلاقی آیتالله ملکحسینی و ایجاد بستری برای تعامل نخبگان و پژوهشگران کشور است.
مهدی نور پور افزود: این رویداد پس از اخذ مجوز ISC و تشکیل کمیته علمی برگزار شد و در مجموع ۵۲ مقاله علمی به دبیرخانه ارسال شد که مقالات برگزیده در قالب کتاب و لوح فشرده منتشر شده است.
