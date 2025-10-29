۱۸ میلیون شاغل غیررسمی شهری، عمده جمعیت فاقد بیمه درمانی کشور هستند

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت، با اشاره به نوسان آمار افراد فاقد بیمه درمانی در کشور گفت: عمده جمعیت فاقد پوشش بیمه، شاغلان غیررسمی شهری هستند که حدود ۱۸ میلیون نفر برآورد می‌شوند و به دلیل ناپایداری وضعیت شغلی، گاهی تحت پوشش تأمین اجتماعی و گاهی بیمه سلامت قرار می‌گیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مهدی رضایی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت، درباره آمار افراد فاقد بیمه درمانی در کشور، گفت: در این زمینه فراز و نشیب‌هایی داریم؛ به طوری که افرادی گا‌ها دارای پوشش بیمه‌ای هستند و گاهی نیز از پوشش بیمه‌ای خارج می‌شوند و آمار‌ها متغیر می‌شوند.

وی در توضیح این موضوع گفت: جمعیت شاغلین کشور به هر شکلی که شاغل رسمی تلقی شوند، دارای پوشش بیمه‌ای هستند. اما بر اساس آمار‌هایی که داریم دو گروه از جمعیت در کشور ما دچار مشکل هستند که عمدتا هم شاغلین غیررسمی هستند.

رضایی افزود: بر اساس آخرین آمار، در جمعیت شهری این افراد حدود ۱۸ میلیون نفر هستند که در سطح شهر فعالیت می‌کنند، جزو شاغلین غیررسمی تلقی می‌شوند و جمعیت سیال هستند. این افراد گا‌ها جایی مشغول به کار می‌شوند و از بیمه تامین اجتماعی استفاده می‌کنند؛ چراکه بیمه بازنشستگی را نیز خواهان هستند و از بیمه درمان هم استفاده می‌کنند. اما زمانی که دارای شغل نیستند، به بیمه سلامت بازگشت می‌کنند و همین موضوع این جمعیت را متغیر می‌کند.

وی ادامه داد: بخش دیگر نیز روستاییانی هستند که پوشش بیمه‌ای ندارند یا فعالیت‌هایشان جزو مشاغل غیررسمی تلق می‌شود. البته در این زمینه دولت تا حدود زیادی تکلیف را مشخص کرده و خود دولت برای پرداخت حق بیمه تمام روستاییان متعهد شده است که حدود ۲۰ میلیون نفر را نیز شامل می‌شوند.

رضایی گفت: بنابراین عمده جمعیت فاقد پوشش بیمه آن ۱۸ میلیون جمعیت شهری هستند که گا‌ها بنا به تصمیم و سیاست‌هایی که در سطح کشور یا در دولت‌ها گرفته می‌شود پوشش بیمه‌ای‌شان برقرار می‌شود یا نمی‌شود. با تحقق منابع، پوشش بیمه‌ای این افراد نیز برقرار می‌شود. در مجموع مشکل اصلی در افراد فاقد بیمه، همین شاغلین غیررسمی است.

برچسب ها: بیمه سلامت ، پوشش بیمه ای
خبرهای مرتبط
تجویز میانگین ۴.۲ قلم دارو در نسخه‌های تهرانی/ سیستم پیشگیری از خدمات القایی جلوگیری می‌کند
پوشش بیمه‌ای ۳ هزار و ۸۶۰ زوج نابارور در لرستان؛ حمایت ۷۰ درصدی بیمه سلامت از هزینه‌های درمان
ارائه خدمات رایگان به ۸۰ درصد افراد تحت پوشش بیمه سلامت در قزوین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعلام زمان پرینت کارت و شهر‌های محل برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۴
آخرین اخبار
اعلام زمان پرینت کارت و شهر‌های محل برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۴
پیشنهاد طب سنتی برای درمان دیسک کمر بدون استفاده از عمل جراحی + فیلم
هزینه اضافی بابت انتقال از کابل‌های مسی به فیبر نوری به مردم تحمیل نمی‌شود
جزئیات هفت مصوبه حمایتی پرستاران اعلام شد
عادات غذایی که به بافت استخوان آسیب می‌رسانند
ایده‌ها و محصولات نوآورانه و فناورانه، بدون ارزیابی دانش‌بنیان می‌شوند
هاشمی: ارتقای کیفیت ارتباطات اولویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است
آغاز نبرد برنامه‌نویس‌های ایرانی در فینال الگوریتم با حضور ۸ کشور
ثبت‌نام آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال ۱۴۰۴ آغاز شد
موفقیت فضانوردان در پرورش کریستال‌ها در فضا برای اولین بار
ابداع جوراب‌هایی هوشمند برای فعال کردن اعصاب و بازیابی حس در پای بیماران دیابتی
شناسایی یک منبع غیرمنتظره برای درخشش‌های مرموز آسمان در دهه ۱۹۵۰
تاثیر فوق العاده شیردهی بر ایمنی بلند مدت مادر در برابر سرطان سینه
موتو ایکس ۷۰ ایر؛ گوشی جدید موتورولا چه مشخصاتی دارد؟
هنجار شکنی در مدارس غیردولتی پذیرفتنی نیست؛ برخورد قاطع با متخلفان
کشف یک دریاچه آب شیرین زیرزمینی ۸۰۰۰۰۰ ساله در یونان
اجباری شدن پیش‌‎دبستانی ۲ از بروز بسیاری از چالش‌ها پیشگیری می‌کند
تولید دارویی با قابلیت دوگانه محافظت از قلب و دیابت
ظفرقندی: تحریم‌ها در حوزه دارو اثر دارد، اما فعلا وضع از گذشته بهتر است
کفش مناسب چه کفشی است؟ + فیلم
«چت‌جی‌پی‌تی» به مامور خرید شخصی شما تبدیل می‌شود!
صدرنشینی «اسمارت‌وان» برای حل ۳ چالش اینترنت اشیاء
شرکت بیش از ۱۲ هزار نفر در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کشور
رشد ۱۱ درصدی هنرستان‌های دخترانه عشایری
رضایت تنها ۲.۴ درصد کاربران از کیفیت اینترنت/ هشدار درباره خطرات فیلترشکن‌های رایگان و دستگاه‌های هوشمند خانگی
موشک «فالکون هوی» امسال پرتاب نمی‌شود
شناسایی سویه جدید تب برفکی در ایران پس از ۴۲ سال/ هشدار سازمان دامپزشکی
نتایج نهایی پذیرش رشته‌های شرایط خاص کنکور سال ۱۴۰۴ اعلام شد
۱۸ میلیون شاغل غیررسمی شهری، عمده جمعیت فاقد بیمه درمانی کشور هستند
تعریف ردیف بودجه فرهنگی مستقل برای دانشجویان علوم پزشکی