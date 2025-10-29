۱۸ میلیون شاغل غیررسمی شهری، عمده جمعیت فاقد بیمه درمانی کشور هستند

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مهدی رضایی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت، درباره آمار افراد فاقد بیمه درمانی در کشور، گفت: در این زمینه فراز و نشیب‌هایی داریم؛ به طوری که افرادی گا‌ها دارای پوشش بیمه‌ای هستند و گاهی نیز از پوشش بیمه‌ای خارج می‌شوند و آمار‌ها متغیر می‌شوند.

وی در توضیح این موضوع گفت: جمعیت شاغلین کشور به هر شکلی که شاغل رسمی تلقی شوند، دارای پوشش بیمه‌ای هستند. اما بر اساس آمار‌هایی که داریم دو گروه از جمعیت در کشور ما دچار مشکل هستند که عمدتا هم شاغلین غیررسمی هستند.

رضایی افزود: بر اساس آخرین آمار، در جمعیت شهری این افراد حدود ۱۸ میلیون نفر هستند که در سطح شهر فعالیت می‌کنند، جزو شاغلین غیررسمی تلقی می‌شوند و جمعیت سیال هستند. این افراد گا‌ها جایی مشغول به کار می‌شوند و از بیمه تامین اجتماعی استفاده می‌کنند؛ چراکه بیمه بازنشستگی را نیز خواهان هستند و از بیمه درمان هم استفاده می‌کنند. اما زمانی که دارای شغل نیستند، به بیمه سلامت بازگشت می‌کنند و همین موضوع این جمعیت را متغیر می‌کند.

وی ادامه داد: بخش دیگر نیز روستاییانی هستند که پوشش بیمه‌ای ندارند یا فعالیت‌هایشان جزو مشاغل غیررسمی تلق می‌شود. البته در این زمینه دولت تا حدود زیادی تکلیف را مشخص کرده و خود دولت برای پرداخت حق بیمه تمام روستاییان متعهد شده است که حدود ۲۰ میلیون نفر را نیز شامل می‌شوند.

رضایی گفت: بنابراین عمده جمعیت فاقد پوشش بیمه آن ۱۸ میلیون جمعیت شهری هستند که گا‌ها بنا به تصمیم و سیاست‌هایی که در سطح کشور یا در دولت‌ها گرفته می‌شود پوشش بیمه‌ای‌شان برقرار می‌شود یا نمی‌شود. با تحقق منابع، پوشش بیمه‌ای این افراد نیز برقرار می‌شود. در مجموع مشکل اصلی در افراد فاقد بیمه، همین شاغلین غیررسمی است.