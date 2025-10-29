باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش_ آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری، صبح چهارشنبه در دومین کنگره ملی بزرگداشت آیت‌الله سید کرامت‌الله ملک‌حسینی که در دانشگاه یاسوج برگزار شد، با گرامیداشت یاد و نام این عالم فقید، به شخصیت انسانی و اجتماعی او اشاره کرد و گفت: آیت‌الله سید کرامت‌الله ملک‌حسینی از چهره‌های برجسته‌ای بود که در میان مردم جایگاهی ویژه داشت. او تنها به تدریس و علم در حوزه بسنده نکرد، بلکه همواره در کنار مردم بود و از آنان دفاع می‌کرد.

وی با اشاره به افتخار عشایر کهگیلویه و بویراحمد نزد آیت‌الله ملک‌حسینی، افزود: غیور مردان و زنان عشایر این استان همواره از سوی آیت‌الله ملک‌حسینی مورد احترام قرار می‌گرفتند. او آن‌ها را غیورانی می‌دانست که در برابر ظلم و ستم‌های رژیم پهلوی با اسلحه در دست ایستادند.

آیت الله حسینی بوشهری ادامه داد: آیت‌الله ملک‌حسینی نه تنها یک شخصیت دینی برجسته بود، بلکه فردی بود که به اخلاق و رفتار خود توجه زیادی داشت. او با تواضع و فروتنی، خود را در کنار مردم می‌دید و به همین دلیل هنگامی که در دوران مبارزات علیه رژیم شاهنشاهی به زندان افتاد، مردم به حمایت از او برخاستند و اعلام کردند که اگر وی از زندان آزاد نشود، به زندان حمله خواهند کرد.

نماینده مردم بوشهر در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه آیت‌الله ملک‌حسینی همواره در دفاع از دین و ارزش‌های اسلامی و انقلابی پایدار بود، گفت: این شخصیت والامقام نه تنها در عرصه علمی و دینی تاثیرگذار بود، بلکه در عرصه اجتماعی و سیاسی نیز نقش چشمگیری داشت و در مسیر انقلاب اسلامی همواره در کنار امام خمینی (ره) و انقلاب ایستاد.